Депутаты Максим Кудрявцев («Единая Россия»), Николай Рыжак («Справедливая Россия»), Александр Ющенко (КПРФ) внесли в Госдуму законопроект, который предлагает запретить использование на территории РФ любых специальных средств и сервисов, при помощи которых можно обходить блокировки.

Документ предлагает запретить использование «информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ для ЭВМ для получения доступа к информационным ресурсам, в том числе сайтам или страницам сайтов в сети интернет, доступ к которым на территории РФ ограничен».

Кроме того, авторы инициативы предлагают внести поправки в КоАП, согласно которым, операторов поисковых систем будут наказывать за неисполнение обязанностей по получению доступа к информационной системе Роскомнадзора и прекращение выдачи ссылок, которые в ней содержатся. Подобное «влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пять тысяч рублей; на должностных лиц — пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей».

Также штрафовать предлагают и владельцев «информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем или программ для электронных вычислительных машин, которые могут использоваться на территории Российской Федерации для обхода ограничения доступа, или владельца информационного ресурса, в том числе сайта в сети “Интернет”, посредством которого осуществляется доступ к таким информационно-телекоммуникационным сетям, информационным системам или программам для электронных вычислительных машин».

Фактически это означает, что штрафовать будут владельцев VPN и любых других средств туннелирования и проксирования трафика. Наказание для них «влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей». Или, в случае повторного совершения административного правонарушения, «наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток».

В пояснительной записке авторы законопроекта пишут, что «сложившаяся с 2012 года практика выявила недостаточную эффективность блокировок» и в сети до сих пор можно обнаружить ссылки на заблокированные ресурсы в результатах выдачи поисковых систем, а также можно использовать технологии, позволяющие получить доступ к заблокированным информационным ресурсам:

«Технологии направления трафика российских Интернет-пользователей через зарубежные серверы, анонимные прокси-серверы, виртуальные частные сети легальны, существует широкий спектр возможностей их правомерного применения, однако данные технологии используются с целью получения доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен на законном основании».

Создатели законопроекта предлагают предоставлять владельцам соответствующих сетей и программ доступ к информационному ресурсу Роскомнадзора, содержащему сведения о ресурсах, доступ к которым в России ограничен. Если же в течение 30 дней требования Роскомнадзора о запрете не будут выполнены, предлагается ограничить доступ к информационным ресурсам, предоставляющим возможность «обхода блокировок».

Свое мнение относительно данной инициативны уже высказал советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко. В беседе с журналистами Lenta.ru он уточнил, что внесенный в Госдуму законопроект не подразумевает полного запрета VPN-сервисов и анонимайзеров типа Tor.

«Хороший вопрос заключается в том, будет ли данный закон эффективен, так как большинство сервисов, оказывающих такие услуги, находятся за пределами России», — отметил Клименко.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в интернете Дмитрий Мариничев в разговоре с РБК назвал «безумием» законопроект о запрете технологий для просмотра заблокированных сайтов.

«Всё это идет вразрез со здравым смыслом. В законопроекте говорится о технологиях, которые позволяют обходить блокировку. В первую очередь это VPN и анонимайзеры. Как они будут отделять VPN, который используется в коммерческих целях, от VPN, который используется для обхода блокировок? Это невозможно определить», — заявил Мариничев.

Интересный комментарий о происходящем опубликовал и Саркис Дарбинян, адвокат, руководитель «Центра защиты цифровых прав» и ведущий юрист «Роскомсвободы»: