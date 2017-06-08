Депутаты Максим Кудрявцев («Единая Россия»), Николай Рыжак («Справедливая Россия»), Александр Ющенко (КПРФ) внесли в Госдуму законопроект, который предлагает запретить использование на территории РФ любых специальных средств и сервисов, при помощи которых можно обходить блокировки.
Документ предлагает запретить использование «информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ для ЭВМ для получения доступа к информационным ресурсам, в том числе сайтам или страницам сайтов в сети интернет, доступ к которым на территории РФ ограничен».
Кроме того, авторы инициативы предлагают внести поправки в КоАП, согласно которым, операторов поисковых систем будут наказывать за неисполнение обязанностей по получению доступа к информационной системе Роскомнадзора и прекращение выдачи ссылок, которые в ней содержатся. Подобное «влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пять тысяч рублей; на должностных лиц — пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей».
Также штрафовать предлагают и владельцев «информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем или программ для электронных вычислительных машин, которые могут использоваться на территории Российской Федерации для обхода ограничения доступа, или владельца информационного ресурса, в том числе сайта в сети “Интернет”, посредством которого осуществляется доступ к таким информационно-телекоммуникационным сетям, информационным системам или программам для электронных вычислительных машин».
Фактически это означает, что штрафовать будут владельцев VPN и любых других средств туннелирования и проксирования трафика. Наказание для них «влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей». Или, в случае повторного совершения административного правонарушения, «наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток».
В пояснительной записке авторы законопроекта пишут, что «сложившаяся с 2012 года практика выявила недостаточную эффективность блокировок» и в сети до сих пор можно обнаружить ссылки на заблокированные ресурсы в результатах выдачи поисковых систем, а также можно использовать технологии, позволяющие получить доступ к заблокированным информационным ресурсам:
«Технологии направления трафика российских Интернет-пользователей через зарубежные серверы, анонимные прокси-серверы, виртуальные частные сети легальны, существует широкий спектр возможностей их правомерного применения, однако данные технологии используются с целью получения доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен на законном основании».
Создатели законопроекта предлагают предоставлять владельцам соответствующих сетей и программ доступ к информационному ресурсу Роскомнадзора, содержащему сведения о ресурсах, доступ к которым в России ограничен. Если же в течение 30 дней требования Роскомнадзора о запрете не будут выполнены, предлагается ограничить доступ к информационным ресурсам, предоставляющим возможность «обхода блокировок».
Свое мнение относительно данной инициативны уже высказал советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко. В беседе с журналистами Lenta.ru он уточнил, что внесенный в Госдуму законопроект не подразумевает полного запрета VPN-сервисов и анонимайзеров типа Tor.
«Хороший вопрос заключается в том, будет ли данный закон эффективен, так как большинство сервисов, оказывающих такие услуги, находятся за пределами России», — отметил Клименко.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в интернете Дмитрий Мариничев в разговоре с РБК назвал «безумием» законопроект о запрете технологий для просмотра заблокированных сайтов.
«Всё это идет вразрез со здравым смыслом. В законопроекте говорится о технологиях, которые позволяют обходить блокировку. В первую очередь это VPN и анонимайзеры. Как они будут отделять VPN, который используется в коммерческих целях, от VPN, который используется для обхода блокировок? Это невозможно определить», — заявил Мариничев.
Интересный комментарий о происходящем опубликовал и Саркис Дарбинян, адвокат, руководитель «Центра защиты цифровых прав» и ведущий юрист «Роскомсвободы»:
«За последнее время в Госдуму вносилось и принималось немало дурных законов в части регулирования Интернета, но этот — один из худших. Он вполне вписывается в тренд безграмотного давления на сеть и ущемления цифровых прав человека. Но в этот раз ноги его растут не от спецслужб и регулятора, а от медиалоббистов, МКС и Ростелекома, которые тоже не прочь вслед за госорганами следить за пользователями и цензурировать контент.
Авторы законопроекта по сути предлагают возложить на поисковики дополнительные обязанности, такие же, как и у операторов связи, по ежедневной выгрузке доменов, которые надо удалять из поисковой выдачи, а технические сервисы (например, описанные на openrunet.org) блокировать, если они не обеспечивают ограничение доступа к сайтам, внесенным в многочисленные реестры Роскомнадзора. Если закон будет принят, такие инструменты, как VPN и TOR, будут полностью заблокированы на уровне операторов связи, так как очевидно, что администраторы сервисов не будут ничего фильтровать.
Законодательная инициатива асболютно нежизнеспособна. Опыт азиатских стран с репрессивными политическими режимами показывает, что даже блокировка сайтов с дистрибутивами не позволит полностью ограничить доступ пользователей к VPN сервисам, выходным узлам TOR в разных точках мира и другим средствам проксирования трафика.
Особенно смешно инициатива выглядит в свете последней новости, что по вине уязвимости системы блокировок и действий Роскомнадзора, пользователи массово лишились доступа к вполне легальным сайтам. Если бы не было этих инструментов, непонятно как пользователи вообще реализовывали свои права на доступ к информации. Когда Конституция не может защитить, на помощь приходят программные средства. Теперь нас хотят ограничить и в этом».
Il
08.06.2017 at 23:12
Как они собираются это реализовать не ясно. Интернет по белым спискам нас ждёт.