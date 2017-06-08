Начиная с вечера 6 июня 2017 года среди клиентов Банка Филиппинских островов (Bank of the Philippine Islands, BPI) царит настоящая паника. Дело в том, что со счетов пользователей стали массово пропадать средства, а еще день спустя банк временно приостановил все операции через онлайн-банкинг и выдачу наличных через банкоматы.

Both my accounts have negative balances — please address that! Woke up with no money today 🙁 — PeachAndCherry 박 체리 (@PeachChiPie) June 6, 2017

Выдержав довольно длительную паузу и заставив пользователей изрядно понервничать, представители BPI наконец выпустили официальное заявление и заверили, что «поводов для паники нет». Сообщается, что банк пострадал не от взлома, а из-за технической ошибки. Так, согласно официальной версии, в период между 27 апреля и 2 мая 2017 года в системе банка произошел сбой, в результате которого некоторые транзакции были произведены дважды (double-posted), что в итоге и привело к исчезновению средств со счетов клиентов.

Представители BPI пообещали, что сегодня, 8 июня 2017 года, все системы должны заработать в штатном режиме, а банкоматы вновь начать выдавать наличные.

Тем не менее, официальные лица Центрального банка Филиппин сообщили, что внимательно следят за ситуацией, и хотя пока у них нет поводов не верить официальным объяснениям BPI, в отношении банка будут проведены все необходимых проверки.