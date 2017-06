Начиная с вечера 6 июня 2017 года среди клиентов Банка Филиппинских островов (Bank of the Philippine Islands, BPI) царит настоящая паника. Дело в том, что со счетов пользователей стали массово пропадать средства, а еще день спустя банк временно приостановил все операции через онлайн-банкинг и выдачу наличных через банкоматы.

Both my accounts have negative balances — please address that! Woke up with no money today 🙁

— PeachAndCherry 박 체리 (@PeachChiPie) June 6, 2017