Полиция Таиланда сообщила об аресте трех граждан Китая. Согласно официальным данным, Ванг Донг (Wang Dong), Ню Банг (Niu Bang) и Ню Вэньцзин (Ni Wenjin) не просто работали на территории страны без надлежащих разрешений, но незаконно провозили в Таиланд SIM-карты и занимались масштабным кликфродом.

В доме задержанных, расположенном недалеко от камбоджийской границы, были обнаружены стойки более чем с 500 смартфонами, подключенными к мониторам, почти 350 000 SIM-карт, 21 кардридер и 9 компьютеров. Сначала правоохранительные органы предполагали, что имеют дело с мошенническим колл-центром, но вскоре выяснилось, что трио управляло сетью sock puppet аккаунтов в WeChat.

Местные СМИ цитируют официального представителя иммиграционной службы и сообщают, что неназванная китайская компания снабжала подозреваемых смартфонами, а также платила каждому за работу 150 000 бат в месяц (около 4,5 тысяч долларов).

Стоит отметить, что владельцы подобных ферм часто предпочитают размещать свой «бизнес» за границей. К примеру, в Таиланде обслуживание такого «парка» смартфонов и трафик обходятся дешевле, чем во многих других странах. К тому же, если говорить о Китае, массовая покупка SIM-карт там может представлять серьезную проблему, так как еще в прошлом году правительство страны обязало всех покупателей (включая иностранцев) предъявлять при покупке документ, удостоверяющий личность. Впрочем, в Таиланде действуют похожие ограничения, и пока остается неясным, как на руках у подозреваемых оказалось такое количество SIM-карт.

В целом представители властей и СМИ отмечают, что подобные кликфрод-фермы – совсем не новое явление. К примеру, немало таких «предприятий» работают и в самом Китае.

Russian man visited Chinese click farm.They make fake ratings for mobile apps and things like this.He said they have 10,000 more phones pic.twitter.com/qE96vgCCsi

— English Russia (@EnglishRussia1) May 11, 2017