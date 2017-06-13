На мероприятиях DEFCON Moscow и встречах 2600 в Москве все чаще можно встретить молодых и инициативных ребят, которые хотят принимать участие в жизни сообщества. Видя такую картину, парни решили не терять возможность поделиться полезными знаниями с будущим поколением и собрать на базе группы DC7499 бесплатный радиотехнический кружок для юношей и девушек в возрасте от 14 до 18 лет.

Чему научат на занятиях

Для участия понадобится пройти простую регистрацию и оставить свои контактные данные. Программа рассчитана на начинающих:

участники получат базовое введение;

научатся работать с паяльником;

узнают обо всех основных радиоэлементах, построении и изготовлении плат;

разберутся, чем микроконтроллер отличается от микропроцессора;

и даже спаяют свою первую «радионяню».

Где и когда

Занятия будут проходить с 12 по 16 июля в хакспейсе Neuron, по адресу: Хохловский пер, 7/9 стр 2, 3 подъезд, 3 этаж (станция метро Китай-Город).

Как зарегистрироваться

Вопросы и пожелания направляйте по адресу DC7499@defcon.su

Регистрационную форму можно заполнить здесь.