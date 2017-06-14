«Вторник обновлений»

13 июня 2017 года компания Microsoft выпустила очередной набор исправлений для своих продуктов. Суммарно было устранено 96 уязвимостей, 18 из которых получили статус критических, а также были представлены патчи для неподдерживаемых ОС, закрывшие бреши, которые использовали эксплоиты АНБ, ранее похищенные группой The Shadow Brokers.

Июньский «вторник обновлений» включает в себя исправления для ряда RCE-уязвимостей, две из которых уже активно эксплуатируют хакеры. Это проблемы Windows Search Remote Code Execution (CVE-2017-8543) и LNK Remote Code Execution (CVE-2017-8464).

Наиболее опасной из двух проблем можно назвать CVE-2017-8543. Баг связан с тем, как Windows Search обрабатывает объекты в памяти, и позволяет удаленно выполнить произвольный код. Для эксплуатации уязвимости атакующему достаточно направить специальное SMB-сообщение в адрес сервиса Windows Search, после чего злоумышленник получит практически полный контроль над уязвимым устройством.

Исправления этой бреши были представлены не только для актуальных продуктов компании, но и для «устаревших» ОС, таких как Windows XP и Server 2003.

Также хакеры уже взяли на вооружение проблему CVE-2017-8464. Проблема связана с LNK-файлами и срабатывает, когда Windows обнаруживает специально созданную иконку вредоносного ярлыка. Атакующий может предоставить своей жертве внешний накопитель, который содержит вредоносный ярлык, ассоциирующийся с бинарником малвари. Как только пользователь начнет просматривать содержимое накопителя через Windows Explorer (или другое приложение, которое парсит иконки ярлыков), вредоносный бинарник будет выполнен.

По данным специалистов Zero Day Initiative, атака, эксплуатирующая данную уязвимость, очень похожа на методы работы небезызвестной малвари Stuxnet, которая ранее нанесла серьезный урон ядерной программе Ирана.

Помимо уже упомянутых проблем специалисты Microsoft устранили еще три уязвимости, proof-of-concept эксплоиты для которых уже были доступны. Все три бага обнаружены в браузере Edge: две уязвимости (CVE-2017-8530 и CVE-2017-8523) позволяют обойти защитные механизмы, и еще одна уязвимость (CVE-2017-8498) допускает раскрытие данных.

Отказ от SMBv1

Однако свежие обновления не стали единственными новостями, поступившими от компании Microsoft. Журналисты издания Bleeping Computer, со ссылкой на официальные источники внутри компании, сообщили, что в скором будущем инженеры Microsoft планируют отключить поддержку протокола SMBv1.

По данным издания, отказ от SMBv1 должен начаться с выхода Windows Redstone 3, чей релиз запланирован на осень текущего года. Как оказалось, уже SMBv1 отключен во внутренних билдах Windows 10 Enterprise и Windows Server 2016, которые пока недоступны широкой общественности.

Разумеется, отказ от использования устаревший версии протокола напрямую связан с недавними атаками шифровальщика WannaCry, для распространения которого как раз использовался протокол SMB. Тем не менее, представители компании сообщили, что идея о прекращении использования SMBv1 возникла давно, не менее пяти лет назад. Очевидно, события, связанные с WannaCry, лишь ускорили данный процесс.