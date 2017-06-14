Исследователи компании Trend Micro рассказали об обнаружении в официальном каталоге приложений новой угрозы. Суммарно аналитики нашли более 800 приложений, содержащих вредоносную рекламную библиотеку, которая может использоваться для установки дополнительных программ, слежки за пользователями и хищения информации.

Xavier является частью семейства малвари AdDown, которое появилось еще в 2015 году. Первая обнаруженная исследователями версия носила название Joymobile, и она уже была способна удаленно выполнять произвольный код. Однако эта adware-библиотека в основном занималась установкой дополнительных APK, причем без ведома владельца устройства (если устройство рутованное).

Как можно увидеть на иллюстрации выше, последующие версии AdDown получили больше функций. Теперь Xavier – это не просто рекламная библиотека, способная устанавливать дополнительные приложения. Малварь научилась избегать обнаружения, уходя как от статического, так и от динамического анализа. Xavier умеет удаленно выполнять произвольный код, который получает с управляющего сервера, а также похищает пользовательские данные, в числе которых ID и модель устройства, версия ОС, данные о производителе устройства, стране использования и операторе связи, email-адрес владельца, список установленных приложений и так далее.

Суммарно зараженные приложения были загружены миллионы раз, и угроза скрывалась в самых разных программах, от фоторедакторов до приложений для смены рингтона. Наибольшее число загрузок пришлось на страны Южной Азии, то есть большинство пострадавших проживают во Вьетнаме, на Филиппинах и в Индонезии.

Стараниями специалистов Trend Micro на этой неделе из Google Play были удалены 75 вредоносных приложений, содержащих Xavier. Полный список можно найти в приложении к отчету исследователей (PDF).