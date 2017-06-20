Представители китайского телеканала CCTV провели собственное расследование, результаты которого перевели журналисты издания Mashable. Как выяснилось, в Поднебесной весьма популярна современная форма вуайеризма, то есть подглядывания за обычными людьми, через такие гаджеты, как камеры наблюдения, веб-камеры или радионяни.

Расследование показало, что софт для автоматического сканирования сети с целью обнаружения и последующего взлома уязвимых IoT-устройств можно приобрести всего за 188 юаней (28 долларов США). По данным исследователей, порядка 15% пользователей никогда не меняют дефолтные учетные данные на своих IoT-девайсах, поэтому взлом таких устройств, как правило, не составляет большого труда.

Также журналисты обнаружили, что китайские любители «шпионажа» образуют крупные тематические группы в социальных сетях и мессенджерах, подобных QQ. В таких группах регулярно публикуются новые логины и пароли от скомпрометированных устройств. По информации CCTV, за один день в подобных пабликах обнародуют информацию о 200-400 взломанных или незащищенных камерах, причем совершенно бесплатно. Ежедневно эти свежие списки скачивают сотни людей.

Журналисты в очередной раз напоминают о необходимости изменять учетные данные любого гаджета сразу же после покупки, а также необходимости своевременного обновления ПО.