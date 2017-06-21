Специалисты компании ESET обнаружили новую фишинговую кампанию, начавшуюся 17 июня 2017 года. Мошенники рассылают потенциальным жертвам письма от лица сервиса Uber, в которых предлагается получить крупную скидку на следующую поездку в такси.

Разумеется, кликнув в письме на баннер такой «акции», пользователь попадет на фишинговый сайт. Ресурс не имеет ничего общего с настоящим сайтом сервиса, хотя внешне напоминает оригинал, а в URL-адресе фигурирует слово uber. Известно, что злоумышленники зарегистрировали поддельный сайт 16 июня 2017 года, за несколько часов до начала атаки.

На поддельном сайте пользователя поздравляют с «выигрышем» и предлагают создать аккаунт Uber, чтобы скидка была автоматически учтена в следующей поездке. Кнопка «входа» перенаправляет пользователя на поддельную страницу регистрации – там нужно ввести личные данные, включая имя, фамилию, номер мобильного телефона, а также номер, срок действия и CVV/CVC банковской карты. После ввода данных жертва попадет на настоящий сайт Uber, а мошенники получают информацию, необходимую для доступа к банковскому счету пострадавшего.

Специалисты ESET изучили статистику переходов по короткой ссылке из фишингового письма. С 18 июня 2017 года за скидкой на сайт мошенников прошли почти 50 000 пользователей, преимущественно из Бразилии, США, Южной Кореи, Испании и Германии.