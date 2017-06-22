В настоящее время китайская компания DJI является одним из лидирующих производителей мультикоптеров для потребительского рынка. Однако власти многих стран мира, включая США, в последнее время серьезно ужесточили правила и запрещают владельцам беспилотников поднимать свои устройства в воздух рядом с военными объектами, тюрьмами, аэропортами и так далее.

Представители властей неоднократно выносили DJI предупреждения и штрафовали компанию, в результате чего производитель все же согласился играть по правилам и начал применять в своих устройствах геозонирование и ограничение скорости.

Прошивка устройств компании, по сути, имеет черные GPS-списки, которые, к примеру, препятствуют полетам в радиусе 15 миль от Вашингтона или вблизи аэропортов. Также недавно представители компании решили, что будут бороться с терроризмом и запрещенной в России организацией ИГИЛ, из-за чего бесполетной зоной стала почти вся территория Ирана и Сирии. И если в некоторых запретных зонах можно летать (пользователь лишь увидит предупреждение), то другие совсем закрыты для беспилотников, и могут быть «разблокированы» только сотрудниками DJI, которые рассматривают соответствующие заявки, или доступны только пользователям DJI с верифицированными аккаунтами.

Споров о применении геозонирования было много с самого момента его появления. Дело в том, что никакие другие транспортные средства и устройства не имеют подобных ограничений. Например, купив автомобиль, владелец может поехать на нем куда угодно, в том числе за закрытый военный объект, на взлетное поле аэродрома или протаранить забор и въехать на задний двор своего соседа. Хотя во всех перечисленных случаях автовладельца, скорее всего, арестуют, он может все это сделать. Компания DJI, в свою очередь, решает за своих пользователей, и многие полагают, что это не совсем правильно.

В сложившихся обстоятельствах совсем неудивительно, что пользователи все чаще выбирают мультикоптеры, не имеющие черных списков GPS, или же ищут способы избавить устройства DJI от ограничений. Именно так возникла небольшая российская компания Coptersafe, по сути, предлагающая джейлбрейк летательных аппаратов.

Coptersafe предлагает своим клиентам аппаратные и софтверные модификации для почти всей линейки продуктов DJI. Решения компании позволяют обойти ограничения скорости и геозонирование, после чего можно легко запускать беспилотники в бесполетных зонах. Подобные моды могут быть очень полезны, ведь альтернативной является полное отключение функциональности GPS в устройствах DJI, а это может привести к тому, что некоторые функции (к примеру, Return to Home) перестанут работать.

Представители Coptersafe рассказали журналистам издания Vice Motherboard, что внимание инженеров DJI к безопасности очень похвально, однако ограничения все же должны устанавливаться в соответствии с местными законами, а не по воле самого производителя. Дело в том, что идея джейлбрейка дронов зародилась после того, как небольшая компания, занимающаяся аэросъемкой (и принадлежащая одному из основателей Coptersafe), не смогла работать в определенной зоне из-за запретов DJI, хотя все необходимые разрешения местных властей были получены.

Сообщество пилотов DJI уже активно обсуждает продукцию Coptersafe и даже пытается организовать краудфандинговую компанию, для проверки легальности подобных модификаций. Стоит отметить, что большинство склоняется к мнению, что такие моды и их использование абсолютно законны. К тому же, существует немало других способов взлома мультикоптеров и обхода блокировок, то есть решения Coptersafe не меняют ситуацию кардинально.

Вряд ли стоит удивляться тому, что официальные представители DJI осуждают подобную продукцию. Так, в компании заявили, что «DJI считает крайне нежелательными любые попытки отключения систем безопасности», ведь в теории это может спровоцировать выход из строя других систем беспилотника, после чего поведение устройства станет непредсказуемым.