Ранее на этой неделе глава Роскомнадзора Александр Жаров заявлял, что если потребуется, он готов лично обратиться к создателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, чтобы компания зарегистрировалась в реестре организаторов распространения информации.

23 июня 2017 года Жаров сдержал свое обещание, опубликовав обращение на официальном сайте ведомства. Текст открытого письма мы приводим ниже.

Добрый день! Должен констатировать, что в настоящий момент все имеющиеся возможности официальной коммуникации с командой мессенджера Telegram исчерпаны. Практически каждый день Роскомнадзор направляет по всем доступным адресам Telegram письма с разъяснениями требований российского закона об организаторах распространения информации. Требование одно, и оно простое: заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram. И официально направить в Роскомнадзор для включения этих данных в реестр организаторов распространения информации. Однако до сих пор мы не получили от администрации мессенджера никакого ответа. Включение мессенджера в данный реестр означает лишь готовность Telegram работать по российским законам. Действующий правовой статус Telegram в России не изменится. Уже сейчас, в силу закона, а не факта внесения в соответствующий реестр, Telegram должен исполнять обязанности организатора распространения информации. В случае фактического отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации, Telegram в России должен быть заблокирован. До тех пор, пока мы не получим требуемые сведения. Время, отведённое Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает. Поэтому я публично обращаюсь к команде Telegram и лично Павлу Валерьевичу Дурову: исполните российское законодательство! Выбор за вами. Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров

Позицию Жарова уже прокомментировал советник президента по развитию интернета Герман Клименко:

«Моя карьера советника, насколько я помню, началась с того, что на вопрос о Telegram я ответил, что рано или поздно Павлу Дурову придется исполнять законы стран, на территории которых работает. И да, все игроки рынка должны быть равны в отношении исполнения законов».

Стоит отметить, что несколько дней назад разработчики Telegram сообщили, что Telegram для Android скоро получит поддержку SOCKS 5, уже доступную пользователям macOS. В сети уже предположили, что таким образом мессенджер готовится к вероятной блокировке на территории РФ.