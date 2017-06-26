Старший вице-президент Google Cloud Диана Грин (Diane Greene) опубликовала сообщение в официальном блоге компании, в котором сообщила, что вскоре простые пользователи Gmail будут приравнены к корпоративным пользователям G Suite.

Дело в том, что Google уже много лет показывает рекламу внутри Gmail. Некогда все началось со случайных объявлений, но вскоре компания привлекла к делу машинное обучение и стала сканировать содержимое писем пользователей, чтобы поделить их на определенные категории и сделать рекламу таргетированной.

Данное решение вызвало много споров и осуждения, однако пользователи не имели возможности отказаться от сбора данных, на который «подписывались» автоматически, наряду с другими условиями оказания услуг, прописанными в пользовательском соглашении Gmail. Единственными, кого не коснулась эта спорная политика Google, были клиенты корпоративного сервиса G Suite (по вполне понятным причинам).

В своем послании Диана Грин сообщила, что в скором будущем простые пользователи Gmail также будут избавлены от сканирований:

«После этих изменений пользовательский контент в Gmail не будет использоваться или сканироваться с целью персонализации рекламы. Данное решение поставит рекламу в Gmail в один ряд с другими продуктами Google и тем, как мы персонализируем рекламу для них. Отображение рекламы базируется на настройках пользователей. Пользователи могут изменить эти настройки в любое время, в том числе отключив персонализацию рекламы», — пишет Грин.

Когда именно нововведение вступит в силу, Грин не сообщает, но предполагается, что отказ от сканирования писем произойдет уже в текущем году. Однако обольщаться не стоит, ведь у Google есть множество других способов собирать информацию о пользователях. К ним можно отнести Android-устройства и многочисленные приложения, поисковые запросы, различные сервисы компании, YouTube и так далее. К тому же сканирование писем необходимо для работы функции Smart Replies.