Разработчики дистрибутива Debian сообщили, что некоторые модели процессоров Intel, построенные на архитектурах Skylake и Kaby Lake, подвержены багу. При включении Hyper-threading он может привести к тому, что система начнет вести себя непредсказуемым образом. Изначально дефект был обнаружен разработчиками OCaml еще в 2016 году.

По данным Intel, проблема распространяется на Kaby Lake, Skylake, Xeon v5, Xeon v6, а также некоторые модели Pentium и Core X-Series v6. Но если представители Intel предупреждает лишь о «непредсказуемом поведении системы», то разработчики Debian конкретизируют и пишут, что баг может провоцировать крах системы, появление ложных сообщений об ошибках, в том числе о некорректном поведении системы и приложений, повреждении и потере данных. Причем речь идет не только о *NIX-системах, но о любых ОС, работающих с уязвимыми процессорами.

Пользователи Debian уже имеют возможность установить обновление intel-microcode, так как Intel начала распространять информацию о проблеме еще в апреле-мае 2017 года. Пользователям других операционных систем настоятельно рекомендуется временно отключить Hyper-threading, а также проверить наличие обновлений прошивки BIOS/UEFI у своего производителя. К сожалению, скорость выпуска патчей теперь напрямую зависит от расторопности партнеров Intel.