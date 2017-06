В этом году специалисты компании Microsoft уже неоднократно выпускали внеплановые патчи для Malware Protection Engine (MsMpEng). Напомню, что это защитное решение лежит «в сердце» таких продуктов, как Windows Defender, Microsoft Security Essentials, Microsoft Endpoint Protection, Microsoft System Center Endpoint Protection, Windows Intune Endpoint Protection, Microsoft Forefront Security for SharePoint Service Pack 3, Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010.

Сначала баги в MsMpEng дважды выявляли специалисты Google Project Zero, и среди проблем были как RCE-уязвимости, так и проблемы, позволяющие спровоцировать отказ в обслуживании (denial of service, DoS). Позже, в начале июня 2017 года, к делу также подключился независимый исследователь Джеймс Ли (James Lee). На конференции Zer0con он рассказал о новых RCE-уязвимостях в составе MsMpEng.

Одновременно с информацией, поступившей от Ли, специалист Google Project Zero Тевис Орманди (Tavis Ormandy) анонсировал скорое раскрытие информации о еще нескольких проблемах MsMpEng. Теперь, почти три недели спустя, разработчики Microsoft подготовили патч, и Орманди наконец рассказал о своих новых находках.

I wrote a fuzzer for the unsandboxed x86 emulator in Windows Defender and found arbitrary read/write. https://t.co/t29mYNwiAL

— Tavis Ormandy (@taviso) June 23, 2017