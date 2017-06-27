В 2017 году Федеральная налоговая служба США (Internal Revenue Service, IRS) представила отчет, согласно которому с 2013 года от действий мошенников, выдающих себя за представителей IRS, пострадали более 10 000 человек, потеряв при этом более 54 млн долларов. Это действительно популярный способ скама в США, поэтому когда ИБ-специалист и пользователь Reddit, известный под ником YesItWasDataMined, получил голосовое сообщение, якобы «от представителей налоговой», он вовсе не удивился, а лишь разозлился.

Специалист решил отомстить мошенникам, действуя их же методами. Он написал простой скрипт, который звонил по номеру злоумышленников 28 раз в секунду, фактически лишая их возможности принимать или осуществлять другие звонки. Специалист записал полученный результат и опубликовал записи на своем Youtube-канале, названном Project Mayhem. Первый ролик, собравший уже более миллиона просмотров, можно увидеть ниже.

В беседе с журналистами издания Vice Motherboard YesItWasDataMined рассказал, что действовал один и не только устроил телефонную DDoS-атаку на номера злоумышленников, но и сообщил о них в Федеральную торговую комиссию.

«Федеральная торговая комиссия делает все, что может, но, к сожалению, этого недостаточно. Никто больше не помогает пострадавшим. Я много лет занимаюсь информационной безопасностью и меня уже просто тошнит от этих скамеров», — говорит YesItWasDataMined.

Специалист рассказал, что ему нравится заниматься подобным, и ранее он уже неоднократно помогал жертвам телефонных и сетевых мошенников, к примеру, создавая дешифровщики для вымогателей.

На этот раз видео YesItWasDataMined стало вирусным на Reddit, после чего пользователи стали сообщать эксперту другие телефонные номера мошенников, требовали выложить скрипт в открытый доступ и даже просили создать инструмент, который позволил бы добавлять новые телефонные номера автоматически. Разумеется, YesItWasDataMined не стал публиковать скрипт и «принимать заказы» на DDoS любых номеров, опасаясь юридических последствий. Тем не менее, эксперт не стал останавливаться на достигнутом: вскоре на YouTube появился второй ролик, в котором скрипт беспрерывно звонит уже мошенникам из фальшивой технической поддержки.

И пусть послушать, как кто-то заспамил телефонных спамеров, весьма приятно, к сожалению, в глобальном смысле YesItWasDataMined вряд ли сумеет что-либо изменить. Бороться с подобным мошенничеством в масштабах страны возможно лишь посредством информирования населения, чем давно и не слишком успешно и занимаются настоящие представители Федеральной налоговой службы и других учреждений. Мошенники будут «в плюсе» до тех пор, пока пользователи не запомнят простую истину: ни IRS, ни какие-то другие ведомства никогда не станут звонить людям и угрожать им штрафами и высылкой из страны под предлогом каких-то воображаемых неуплаченных взносов.