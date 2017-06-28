Антимонопольная комиссия Евросоюза постановила, что в течение 90 дней компания Google должна выплатить штраф в размере 2,42 млрд евро, так как поисковый гигант злоупотреблял своим доминирующим положением на рынке и продвигал в результатах поиска собственный сервис Google Shopping.

Представители Еврокомиссии сообщают, что на протяжении многих лет Google умышленно выводил Google Shopping на первую страницу результатов поиска, тогда как поисковые алгоритмы активно препятствовали попаданию туда основных конкурентов агрегатора товаров. Согласно данным специалистов, даже самые высокооцененные конкуренты добирались максимум до низа четвертой страницы поисковой выдачи.

Исследования показывают, что первые ссылки в результатах поиска (где и размещался Google Shopping) приходится 35% всего трафика, а на первую страницу поисковой выдачи в целом 95% трафика. Все, что находится дальше первой страницы поисковой выдачи, уже мало интересует пользователей, поэтому в результате действий Google конкуренты Google Shopping теряли 80-92% своего нормального трафика.

На устранение нарушений и выплату штрафа Google предоставили 90 дней, если требования Антимонопольной комиссии не будут выполнены по истечении этого срока, материнскую компанию Google (Alphabet) ожидают новые штрафы: до 5% от ежедневного оборота головной компании.

Представители Google уже заявили, что не согласны с решением регулирующего органа и скорее всего подадут апелляцию. Также в официальном блоге Google попыталась рассказать о другой стороне этой истории. Компания сообщает, что продвигала Google Shopping в результатах поиска, потому как это лучший сервис на рынке, и это делалось исключительно ради удобства пользователей. В частности Google Shopping предоставляет прямые ссылки на товары, а не ссылается на сайты агрегаторов.