Хорошие новости, все! С недавнего времени на «Хакере» заработала новая фича — реферальные коды на подписку. Распространив свой реферальный код в интернете, ты потенциально сможешь читать «Хакер» бесплатно!

Сейчас бонусная система работает в бета-режиме, и на этот период мы решили предложить максимально выгодные условия (в будущем они могут измениться):

  • Реферальный код дает рефералу 20% скидки при оформлении годовой подписки;
  • Срок подписки владельца кода увеличивается на три месяца каждый раз, когда кто-либо успешно оформляет с этим кодом годовую подписку.

Другими словами, каждый раз, когда кто-то использует твой код при оплате годовой подписки, ты за это получаешь бонусные три месяца. Тому, кто использовал твой код, это тоже выгодно: ему предоставляется скидка 20%, как при распродаже.

Получить свой код ты можешь здесь:

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Правила применения кода

  • Код вводится в личном кабинете или форме быстрой подписки, как и все прочие промокоды.
  • Он многоразовый: можно активировать неограниченное количество раз, даже одному человеку.
  • Не «протухает», то есть нет ограничения по сроку годности (до тех пор, пока работает реферальная программа).
  • Код работает при каждой активации (не только на новых пользователях).
  • Сочетается с накопительными скидками и некоторыми другими акциями журнала.

Если остались вопросы — присылай их на support@glc.ru, как обычно.

Надеемся, тебе понравится. Оставайся с нами и приводи друзей!

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