Сейчас бонусная система работает в бета-режиме, и на этот период мы решили предложить максимально выгодные условия (в будущем они могут измениться):
- Реферальный код дает рефералу 20% скидки при оформлении годовой подписки;
- Срок подписки владельца кода увеличивается на три месяца каждый раз, когда кто-либо успешно оформляет с этим кодом годовую подписку.
Другими словами, каждый раз, когда кто-то использует твой код при оплате годовой подписки, ты за это получаешь бонусные три месяца. Тому, кто использовал твой код, это тоже выгодно: ему предоставляется скидка 20%, как при распродаже.
Получить свой код ты можешь здесь:
Правила применения кода
- Код вводится в личном кабинете или форме быстрой подписки, как и все прочие промокоды.
- Он многоразовый: можно активировать неограниченное количество раз, даже одному человеку.
- Не «протухает», то есть нет ограничения по сроку годности (до тех пор, пока работает реферальная программа).
- Код работает при каждой активации (не только на новых пользователях).
- Сочетается с накопительными скидками и некоторыми другими акциями журнала.
Если остались вопросы — присылай их на support@glc.ru, как обычно.
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