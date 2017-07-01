Хорошие новости, все! С недавнего времени на «Хакере» заработала новая фича — реферальные коды на подписку. Распространив свой реферальный код в интернете, ты потенциально сможешь читать «Хакер» бесплатно!

Сейчас бонусная система работает в бета-режиме, и на этот период мы решили предложить максимально выгодные условия (в будущем они могут измениться):

Реферальный код дает рефералу 20% скидки при оформлении годовой подписки;

при оформлении годовой подписки; Срок подписки владельца кода увеличивается на три месяца каждый раз, когда кто-либо успешно оформляет с этим кодом годовую подписку.

Другими словами, каждый раз, когда кто-то использует твой код при оплате годовой подписки, ты за это получаешь бонусные три месяца. Тому, кто использовал твой код, это тоже выгодно: ему предоставляется скидка 20%, как при распродаже.

Получить свой код ты можешь здесь:

Перейти в личный кабинет

Правила применения кода

Код вводится в личном кабинете или форме быстрой подписки, как и все прочие промокоды.

Он многоразовый: можно активировать неограниченное количество раз, даже одному человеку.

Не «протухает», то есть нет ограничения по сроку годности (до тех пор, пока работает реферальная программа).

Код работает при каждой активации (не только на новых пользователях).

Сочетается с накопительными скидками и некоторыми другими акциями журнала.

Если остались вопросы — присылай их на support@glc.ru, как обычно.

Надеемся, тебе понравится. Оставайся с нами и приводи друзей!