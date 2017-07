30 июня 2017 года неизвестные злоумышленники сумели перехватить контроль над доменом Classic Ether Wallet — кошелька для криптовалюты Ethereum Classic (ETC). Сообщается, что преступники применили социальную инженерию и сумели ввести в заблуждение сотрудников хостинг-провайдера 1on1, выдав себя за настоящих владельцев домена.

Первыми взлом заметили пользователи Reddit, а вскоре случившееся официально подтвердили и представили Classic Ether Wallet. В твиттере администрация предупредила, что пользоваться Classic Ether Wallet пока настоятельно не рекомендуется. Дело в том, что перехватив контроль над доменом, неизвестные злоумышленники немедленно начали пренаправлять пользователей на свой сервер, в результате чего чужие деньги оседали в их «карманах».

*Warning* We have reason to believe https://t.co/gqITK3Z5xU has been hijacked. Do not use!!

Разобравшись в происходящем, пользователи даже предложили устроить DDoS-атаку на домен, чтобы увести его в оффлайн, так как сочли это наиболее быстрым способом прекратить деятельность преступников. Но идти на такие крайние меры не пришлось: уже через несколько часов администрация Classic Ether Wallet, при поддержке экспертов, сумела убедить Cloudflare внести домен в черный список, что и спасло ситуацию.

На Reddit пострадавшие пользователи поделились рядом ETC-адресов, на которые в итоге попали их средства. Таким образом удалось подсчитать, что суммарно злоумышленники похитили порядка $300 000 в ETC эквиваленте.

Сообщается, что в настоящее время контроль над доменом Classic Ether Wallet восстановлен.

Classic Ether Wallet page is dead for right now. An $ETC developer has retaken control over the domain. The hijacking is finally over.

— Ethereum Classic (@eth_classic) June 30, 2017