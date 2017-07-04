Правоохранительные органы Великобритании предъявили обвинения 18-летнему Джеку Чапеллу (Jack Chappell), проживающему в небольшом городке Стокпорт в Манчестере. Подростка обвиняют в нарушении работы компьютеров через нарушение Закона о неправомерном использовании компьютерных технологий и отмывании денег.

Следователи утверждают, что Чапелл написал неназванную малварь, при помощи которой заразил множество устройств по всему миру и создал ботнет, который использовался для осуществления DDoS-атак. Мощности своего ботнета Чапелл сдавал в аренду, предлагая своим клиентам DDoS-атаки как услугу.

В полиции убеждены, чтобы именно ботнет Чапелла стал причиной неоднократных сбоев в работе системы онлайнового банкинга NatWest, произошедших летом 2015 года. Кроме того, в этом же году ботнет использовался для атак на такие компании, как T-Mobile, EE, Vodafone, O2, BBC, BT, Amazon, Netflix, Virgin Media и Национальное агентство по борьбе с преступностью.

Расследованием череды вышеозначенных инцидентов занимались не только британцы, но и израильская полиция, ФБР и киберкриминалисты Европола. Теперь представители властей сообщают, что Джек Чапелл действовал не один, — у него был сообщник из США, о котором пока нет практически никакой информации.

Невзирая на юный возраст, Чапелл вряд ли сумеет отделаться условным наказанием. К примеру, в апреле текущего года был вынесен приговор 20-летнему организатору сервиса Titanium Stresser, Адаму Мадду (Adam Mudd), чей случай похож на случай Чапелла. В итоге Мадд получил два года лишения свободы.