Специалисты Cisco Talos обнаружили ряд уязвимостей в предустановленном на устройствах Dell ПО, в том числе Dell Precision Optimizer, Invincea-X и Invincea Dell Protected Workspace.

Уязвимость CVE-2016-9038 позволяет повысить привилегии и распространяется на Invincea-X и Dell Protected Workspace 6.1.3-24058. Проблема сопряжена с работой драйвера SboxDrv.sys. Дело в том, что \Device\SandboxDriverApi доступен для чтения и записи кому угодно, что позволяет передать произвольное значение в пространство памяти ядра (с помощью специально подготовленных данных) и повысить привилегии в системе.

Проблема CVE-2016-8732 затрагивает защитное решение Invincea Dell Protected Workspace 5.1.1-22303 и объединяет в себе ряд багов в InvProtectDrv.sys. Так, из-за недостаточных ограничений driver communications channel и некорректной валидации атакующий, контролирующий приложение в уязвимой системе, способен заставить драйвер отключить ряд софтверных защитных механизмов. Релиз версии Invincea Dell Protected Workspace 6.3.0 устранил проблему.

Последний баг получил идентификатор CVE-2017-2802, связан с приложением Dell Precision Optimizer и обнаруживается в Dell Precision Tower 5810 с графикой Nvidia, PPO Policy Processing Engine (3.5.5.0), ati.dll (PPR Monitoring Plugin, 3.5.5.0).

После старта Dell PPO Service программа C:\Program Files\Dell\PPO\poaService.exe запускает DLL C:\Program Files\Dell\PPO\ati.dll, а затем производится попытка загрузки atiadlxx.dll, однако этот файл не представлен по умолчанию в директории приложения. В результате производится поиск файла с нужным именем, и если таковой обнаруживается, он запускается через poaService.exe, без проверки сигнатуры. Все это позволяет злоумышленнику выполнить на уязвимой машине произвольный код, просто предоставив DLL с нужным именем. Разработчики Dell уже представили исправление для данной проблемы.