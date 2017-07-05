Друзья, небывалое, невиданное и неслыханное на ZeroNights – на конференции будет два ключевых докладчика! Один откроет первый день мероприятия, другой зажжет в начале второго! Итак, встречайте – Thomas Dullien/Томас Даллиен (aka Halvar Flake) из Google и Shay Gueron/Шей Герон из Amazon. Томас Даллиен в своем выступлении поднимет тему использования машинного обучения в сфере атакующих исследований («Машинное обучение, атака и будущее автоматизации»), а Шей Герон сосредоточится на проблемах безопасности пользовательских данных в виртуализированной облачной среде («Атаки на зашифрованную память: За пределами одного бита»).



Томас Даллиен (aka Halvar Flake) начал свою деятельность в сфере реверс-инжиниринга и технических средств защиты авторских прав в середине 90-х годов. Уже тогда он задействовал методы реверс-инжиниринга для изучения уязвимостей. Томас является основоположником heap-эксплуатации Windows, сравнительного анализа патчей и бинарных файлов, а также целого ряда других техник реверс-инжиниринга. В 2004 году Halvar основал zynamics – компанию, специализирующуюся на технологиях реверс-инжиниринга, но продолжал заниматься исследованиями. В 2011 году zynamics была приобретена компанией Google, и несколько последовавших за этим лет Halvar посвятил защите технологий больших данных и машинного обучения. В 2015 Halvar получил награду Pwnie и решил сделать годовой перерыв, чтобы попутешествовать, почитать и порассекать волны на серфе.

Шей Герон – доцент математических наук Хайфского университета, Израиль. Помимо этого, он занимает пост руководителя инженерно-технической службы по облачной информационной безопасности в компании Amazon. Ранее Шей был главным инженером и старшим криптографом в Intel. Его сфера интересов включает в себя криптографию, информационную безопасность и алгоритмизацию. Шей — создатель таких наборов команд для процессоров, как AES-NI, PCLMULQDQ и VPMADD52 (увидит свет в скором будущем), а также различных микроархитектурных особенностей, способствовавших ускорению работы алгоритмов шифрования. Он внес вклад в развитие библиотек с открытым исходным кодом (OpenSSL, NSS), повысив скорость симметричного шифрования, алгоритмов с использованием открытых ключей и хеширования. Шей Герон был одним из архитекторов технологии Intel Software Guard Extensions (SGX) и отвечал за ее внедрение и криптографию. Помимо этого, он стал создателем Memory Encryption Engine.

Напоминаем, что недавно был открыт прием заявок на доклады, и у вас тоже есть шанс стать частью звездной команды спикеров ZeroNights 😉 В этом году, как и в прошлом, ZeroNights приглашает рисерчеров и хакеров со всего мира приехать в Москву и рассказать о своих достижениях и находках. На конференции будут рады исследованиям, посвященным новым технологиям и векторам атак, реальным угрозам, а также работам, уделяющим особое внимание практическим аспектам защиты. Для ZeroNights актуальны все области IT-безопасности: от корпоративного IT, Web, мобильных устройств и приложений до IoT, АСУТ ТП и умных автомобилей. Заявку на доклад можно подать здесь.