Аналитики AV-Test представили отчет об угрозах 2016/2017, в котором можно обнаружить ряд достаточно интересных выводов.

Отчет гласит, что за 2016 год специалистам удалось обнаружить 127,5 млн новых образчиков малвари (350 000 в день), что на 14% меньше, чем в 2015 году, когда было найдено 144 млн вредоносов.

При этом среди угроз по-прежнему и с большим отрывом лидирует малварь для Windows и Android, хотя вредоносы для Mac продолжают набирать обороты и демонстрируют рост на 370%.

И хотя ранее многие специалисты ранее называли 2016 год «годом вымогателей», исследователи AV-Test готовы с этим поспорить. Невзирая на вымогательские эпидемии вроде WannaCry и Petya, трояны, черви и другие вредоносы по-прежнему распространены гораздо больше шифровальщиков, которые, по мнению аналитиков AV-Test, составляют менее одного процента (0,94%) от общего числа угроз. В итоге исследователи пришли к выводу, что вымогатели все еще являются весьма «незначительным явлением» на фоне других проблем.

С полной версией ежегодного отчета компании можно ознакомиться здесь (PDF).