Оригинальный вымогатель Petya, появившийся в 2016 году, был создан группировкой или хакером-одиночкой, известным как Janus Cybercrime Solutions — @JanusSecretary в Twitter. Напомню, что именно эту учетную запись злоумышленники использовали ранее, когда взломали конкурентов, разработавших шифровальщика Chimera, и опубликовали в открытом доступе ключи для дешифровки данных.

После эпидемии NotPetya, начавшейся 27 июня 2017 года, авторы оригинального вымогателя вновь проявили активность. Разработчики малвари сообщили, что они изучают код NotPetya и попробуют применить для зашифрованных файлов ключи от оригинального Petya. Еще тогда ИБ-специалисты предположили, что у авторов оригинального шифровальщика вряд ли что-то получится, так как NotPetya повреждает структуру диска умышленно, в частности шифрует MFT и удаляет ключ. После этого расшифровать полученный результат, скорее всего, не сможет уже никто.

Теперь Janus Cybercrime Solutions вновь заявили о себе. На этот раз злоумышленники опубликовали в открытом доступе, на Mega.nz, защищенный паролем архив с мастер-ключом для всех версий Petya: оригинального шифровальщика 2016 года; второй версии Petya, объединенной с вымогателем Mischa; и третьей версии, известной под именем GoldenEye.

"They're right in front of you and can open very large doors" https://t.co/kuCUMZ5ZWP @hasherezade @MalwareTechBlog 😉

