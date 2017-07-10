ИБ-специалист Нитай Артенштейн (Nitay Artenstein) обнаружил опасную уязвимость в Wi-Fi чипах Broadcom, которые используются как в устройствах, работающих под управлением Android, так и в устройствах компании Apple. Баг получил идентификатор CVE-2017-9417 и позволяет выполнить на устройстве произвольный код без какого-либо взаимодействия с пользователем.

Артенштейн сообщил инженерам Google об уязвимости, не привлекая к проблеме внимания, поэтому исправление для уязвимости, получившей название Broadpwn, вошло в состав июльского набора патчей для Android, вышедшего 5 июля 2017 года.

К сожалению, пока нет практически никаких технических подробностей и, тем более, эксплоита для проблемы. Дело в том, что исследователь планирует детально рассказать о Broadpwn на конференции Black Hat USA, которая состоится в Лас-Вегасе, в августе 2017 года.

Артенштейн пишет лишь о том, что проблема кроется в Wi-Fi чипах Broadcom и представляет опасность для миллионов устройств. Также специалист называет конкретное семейство чипов, Broadcom BCM43xx, которые можно найти в устройствах Apple, Google (Nexus), Samsung, HTC, LG и так далее.

Другие специалисты уже заинтересовались находкой Артенштейна и отреверсили патч, выпущенный Google. По их словам, обнаруженная экспертом проблема связана с уязвимостью в чипах Broadcom, которую в апреле 2017 года нашли специалисты Google Project Zero. Судя по всему, баг позволяет спровоцировать heap overflow, причем жертве достаточно просто оказаться в зоне действия вредоносной Wi-Fi сети, не обязательно даже к ней подключаться.