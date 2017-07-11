Журналисты издания Bleeping Computer сообщили, что в минувшие выходные был взломан даркнет-хостинг Deep Hosting. Известно, что в ходе инцидента пострадали клиенты сервиса.

Согласно официальному заявлению администрации, взлом произошел после того, как злоумышленник зарегистрировал аккаунт виртуального хостинга на Deep Hosting. Взломщик использовал учетную запись для загрузки на серверы проекта двух шеллов, один из которых был написан на PHP, а другой на Perl. Проведенное операторами хостинга расследование показало, что выполнить версию на Perl атакующему не удалось, однако PHP-версия сработала.

«Большая часть PHP шелла оказалась непригодной к использованию, так как ряд функций были заблокированы для виртуального хостинга, но одна функция блокирована не была. Атакующий сумел получить доступ к серверу и выполнить команды с ограниченными правами», — пишут представители Deep Hosting.

Судя по опубликованной администрацией хронологии событий, операторам Deep Hosting потребовались почти сутки, чтобы понять, что произошло, перевести скомпрометированный сервер в read only состояние и начать экстренно менять все FTP и SQL пароли пользователей. В настоящее время операторы хостинга полагают, что злоумышленник сумел экспортировать немало клиентских сайтов и мог добраться до баз данных.

Представители Bleeping Computer пишут, что им удалось связаться с самим взломщиком, который скрывается под псевдонимом Dhostpwned. Злоумышленник охотно поделился с журналистами списком, содержащим адреса 91 скомпрометированного сайта (список можно найти в конце данного материала). В числе прочего, в этот перечень вошли торговые площадки, продававшие наркотики и малварь (например, M.N.G Market), а также хакерские и кардерские форумы. В настоящее время большинство ресурсов уже не работают из-за сброса паролей MySQL.

«Я их взломал. С точки зрения безопасности их виртуальный хостинг был ужасен, — заявил Dhostpwned. — У меня на руках большинство файлов, хостившихся на их сайте, все их SQL базы данных. Там хостилась и сеть заказных убийств, но я не смог туда добраться, потому что это был их VPS-хостиг, и у них нет никакой панели доступа к VPS».

В качестве доказательства взлома Dhostpwned загрузил в корневую директорию M.N.G Market текстовый файл, которой можно увидеть на скриншоте ниже. Дело в том, что в отличие от администраторов других сайтов Deep Hosting, операторы M.N.G Market забыли сменить пароль по умолчанию от своего VPS box. Сразу после этого торговая площадка ушла в оффлайн, а злоумышленник признал, что случайно стер MBR на их жестком диске.

Стоит отметить, что это не первый взлом провайдера даркнет-хостинга. В феврале 2017 года был взломан Freedom Hosting II, и в результате атаки компрометации подверглись 10 613 .onion-сайтов. Тогда неизвестный хакер сообщал, что поводом для атаки послужило детское порно, которое в нарушение всех правил свободно размещалось на серверах Freedom Hosting II. По данным аналитиков, этот инцидент серьезно сказался на «ландшафте» даркнета: после взлома количество сайтов сократилось на 85%.

Атака на Deep Hosting явно не повлечет за собой столь масштабных последствий. Все же на этот раз пострадало меньшее количество сайтов, к тому же, Dhostpwned заявил, что он не собирается публиковать и продавать похищенные данные клиентов хостинг-провайдера.