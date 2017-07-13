Исследователи «Лаборатории Касперского» рассказали об обнаружении кликера Magala (Trojan-Clicker.Win32.Magala), который создан для накрутки рекламы за счет имитации клика пользователя на заданной странице. Вредонос заражает устройства под управлением Windows, с Internet Explorer не ниже девятой версии на борту.

«Стоит заметить, что за вычетом потребления ресурсов зараженного компьютера, Magala не представляет вреда для пользователя. Его жертвами, по сути, являются люди, заказывающие рекламу у соответствующего распространителя. Это, как правило, владельцы малого бизнеса, вступившие в деловые отношения с неблагонадежным рекламодателем», — пишет специалист «Лаборатории Касперского» Сергей Юнаковский.

Если компьютер жертвы соответствует всем условиям и содержит IE нужной версии, происходит инициализация рабочего стола, скрытого от глаз пользователя – все дальнейшие операции проводятся именно там. Далее происходит ряд утилитарных операций, встречающихся у данного семейства повсеместно – установка автозагрузки, отправка отчета об установке по зашитому внутри адресу и установка необходимого рекламного ПО.

Для взаимодействия с содержимым открытой страницы Magala задействует стандартный интерфейс Windows IHTMLDocument2, позволяющий удобно использовать DOM-дерево. С его помощью троян выгружает Maps Galaxy Toolbar, устанавливает его в систему и прописывает в реестре сайт hxxp://hp.myway.com, также относящийся к Maps Galaxy, на открытие в качестве домашней страницы браузера. После Magala запрашивает с удаленного сервера список поисковых запросов, для выдачи которых необходимо поднять количество кликов.

По данным исследователей, CPC (Cost-Per-Click) для подобной кампании в среднем равен $0,07. CPM (Cost-Per-Thousand) составляет $2,2. При этом специалисты отмечают, что сами по себе кликеры — это далеко не самый популярный способ продажи рекламы. Наибольшим спросом пользуется показ фиксированной стартовой страницы, где каждая установка стоит все те же $0,07.

Несложно подсчитать, что ботнет в тысячу машин, прокликивающий выдачу из десяти сайтов и делающий порядка 500 запросов при полном отсутствии пересечений по выдаче, в идеальной ситуации приносит своим операторам до $350 с одной зараженной машины. Но стоит понимать, что эта цена является аппроксимацией и, как правило, не встречается в реальном мире. Стоимость различных запросов может сильно варьироваться, и указанная сумма в $0,07 за клик является усредненной величиной.

В настоящее время основной процент заражений Magala приходится на Германию и США. Это так же подтверждается характером запросов, для которых необходимо осуществлять накрутку. На иллюстрации ниже представлен период с марта по начало июня 2017 года.

Иллюстрации: «Лаборатория Касперского»