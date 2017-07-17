Специалист компании Bullguard Security Илья Шнайдман (Ilia Shnaidman) рассказал в своем блоге о множественных уязвимостях в составе продуктов iSmartAlarm.

iSmartAlarm производит самые разные IoT-решения в области безопасности, в том числе дверные сенсоры, датчики движения, камеры, замки, а также блоки контроллеров, которые носят название Cube. Все это сопрягается с приложениями для iOS и Android, а также Alexa и в теории позволяет организовать современный «умный» и безопасный дом.

Еще в январе 2017 года Шнайдман обнаружил в составе iSmartAlarm и iSmartAlarm Cube целую россыпь багов, однако все его попытки связаться с производителем не принесли никаких результатов. В частности, исследователь нашел в проблемы с валидацией SSL-сертификатов, проблемы с аутентификацией, уязвимость перед DoS-атаками, а также баг в access control.

Специалист отмечает, что для компании, производящей системы безопасности, iSmartAlarm выпускает продукты с совсем очевидными проблемами. К примеру, баг с валидацией SSL-сертификатов компрометирует все данные, передаваемые от решений iSmartAlarm мобильному приложению пользователя. Исследователь обнаружил, что во время SSL-хендшейка с сервером Cube вообще не проверяет аутентичность сертификата. Шнайдману осталось лишь подделать самоподписанный сертификат, чтобы перехватить контроль над всем трафиком, идущим от Cube к серверу и обратно.

Как уже было сказано выше, к сожалению, исправлений для найденных специалистом багов все еще нет, так как Шнайдман попросту не сумел связаться с разработчиками iSmartAlarm, — все его запросы проигнорировали.

Стоит сказать, что это не первый случай, когда исследователи обнаруживают, что IoT-устройства, призванные защищать пользователей, скорее вредят им. Так, в 2016 году специалисты Rapid7 рассказывали о баге в домашних системах безопасности компании Comcast. По сути, уязвимость позволяла домушникам пробраться в квартиру или дом, отключив охранную систему с помощью банального устройства для создания радиопомех.