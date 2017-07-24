Немецкие СМИ сообщили, что в минувшую пятницу 29-летний хакер, известный под псевдонимами BestBuy, Popopret и Spiderman (настоящее имя не раскрывается), признал свою вину во взломе 900 000 роутеров крупного провайдера Deutsche Telekom (1234).

Напомню, что атака на Deutsche Telekom произошла осенью 2016 года и была лишь одним из звеньев в цепи мощных атак, за которыми стояли операторы Mirai-ботнета, известного экспертам под идентификатором Ботнет#14.

В конце 2016 года данный ботнет осуществил атаки на оборудование провайдеров Deutsche Telekom, EircomTalkTalk, UK Postal Office и KCOM. Дело в том, что применяемая преступниками версия малвари Mirai была способна не только брутфорсить IoT-устройства посредством Telnet, как делал оригинальный вариант Mirai, но также атаковала роутеры через порт 7547, используя для этого протоколы TR-064 и TR-069. Данная уязвимость была выявлена и описана в начале ноября 2016 года.

В феврале 2017 года в аэропорту Лондона был арестован 29-летний гражданина Великобритании. Сообщалось, что этот человек был причастен к атаке на провайдера Deutsche Telekom и будет передан полиции Германии.

Экстрадиция состоялась, начался суд, и 21 июля 2017 года BestBuy признал свою вину, однако подчеркнул, что не намеревался выводить оборудование провайдера из строя, лишь планировал заразить роутеры и объединить их в ботнет для последующего совершения DDoS-атак. Напомню, что вопреки намерениям злоумышленника его версии Mirai производила на оборудование разрушительный эффект,  тысячами уводя устройства в оффлайн, что в итоге вызвало массовые перебои с интернетом в Германии (и не только, просто другие атаки не фигурируют в данном деле).

По информации местных СМИ, на суде BestBuy сообщил, что пытался нарастить мощь своего ботнета, так как у него был заказ от либерийского интернет-провайдера, которому потребовалось устроить массированную DDoS-атаку на конкурентов. Хотя название организации-заказчика не раскрывается, известно, что за атаку на конкурентов злоумышленнику заплатили 10 000 долларов.

С началом судебного процесса интерес к BestBuy проявил и известный ИБ-журналист Брайан Кребс (Brian Krebs). Он посвятил деанонимизации BestBuy развернутую и небезынтересную статью в своем блоге. Кребс провел масштабное расследование и теперь уверяет, что настоящее имя BestBuy  — Дэниел Кайе (Daniel Kaye) и он не новичок в киберкриминальной среде, так как ранее занимался разработкой малвари GovRAT.

Приговор злоумышленнику вынесут уже в эту пятницу, 28 июля 2017 года. BestBuy грозит до десяти лет лишения свободы.

Открыть комментарии

Оставить мнение