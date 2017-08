Разработчики ExpressVPN сообщили в официальном блоге, что недавно им пришло небезынтересное письмо от компании Apple. В послании, текст которого можно увидеть ниже, сообщалось, что приложение ExpressVPN будет исключено из китайского App Store, так как в Китае использование подобных сервисов запрещено законом.

Вскоре представители Star VPN рассказали в твиттере, что они получили от Apple аналогичное уведомление. Затем разработчиков поддержали и простые пользователи, сообщившие, что в китайском App Store уже сейчас нельзя найти некоторые популярные VPN-приложения.

We just received notice that @Apple removing all the @VPN apps from the @China app store.

Дело в том, что еще прошлой зимой в Китае начали активную борьбу с обходами блокировок, ведь в Поднебесной запрещены Google, Facebook, Twitter, Dropbox, Tumblr, The Pirate Bay и многие другие сайты и сервисы. Власти страны обязали владельцев VPN и других подобных сервисов проходить сертификацию и получать лицензии на ведение деятельности. Это означает, что работающий легально сервис, должен запрещать получение доступа к заблокированному на территории Китая контенту.

Пока представители компании Apple хранят молчание, разработчики ExpressVPN пишут, что они крайне разочарованы текущим поворотом событий, и не совсем понимают, почему Apple поддерживает китайские власти и их попытки цензурировать интернет. С критикой в адрес Apple также выступил и Эдвард Сноуден, который уже назвал действия компании «пересечением красной черты прав человека».

Apple has done much good for privacy and security in recent years, but actively assisting censorship crosses the red line of human rights. https://t.co/gzhRPqs5g9

— Edward Snowden (@Snowden) July 29, 2017