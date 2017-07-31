Разработчики ExpressVPN сообщили в официальном блоге, что недавно им пришло небезынтересное письмо от компании Apple. В послании, текст которого можно увидеть ниже, сообщалось, что приложение ExpressVPN будет исключено из китайского App Store, так как в Китае использование подобных сервисов запрещено законом.

Вскоре представители Star VPN рассказали в твиттере, что они получили от Apple аналогичное уведомление. Затем разработчиков поддержали и простые пользователи, сообщившие, что в китайском App Store уже сейчас нельзя найти некоторые популярные VPN-приложения.

Дело в том, что еще прошлой зимой в Китае начали активную борьбу с обходами блокировок, ведь в Поднебесной запрещены Google, Facebook, Twitter, Dropbox, Tumblr, The Pirate Bay и многие другие сайты и сервисы. Власти страны обязали владельцев VPN и других подобных сервисов проходить сертификацию и получать лицензии на ведение деятельности. Это означает, что работающий легально сервис, должен запрещать получение доступа к заблокированному на территории Китая контенту.

Пока представители компании Apple хранят молчание, разработчики ExpressVPN пишут, что они крайне разочарованы текущим поворотом событий, и не совсем понимают, почему Apple поддерживает китайские власти и их попытки цензурировать интернет. С критикой в адрес Apple также выступил и Эдвард Сноуден, который уже назвал действия компании «пересечением красной черты прав человека».

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3 комментария к записи Компания Apple удаляет из китайского App Store VPN-приложения

3 комментария

  1. pancho

    01.08.2017 at 03:28

    Скоро и на всех айфонах России((

  2. devbutch

    01.08.2017 at 08:37

    Так, а что если перейти в AppStore другого региона (страны) страны и скачать приложение с него? Я не совсем уверен, но натыкался на такое, что гугля приложение (аля подборки годных программ для выпиливания лобзиком/выгуливания собачек/итд), где представлены ссылки на эти самые приложения, при переходе, iOS сначала грузился, потом выдавал сообщение что-то вроде «Не доступно в вашем регионе — перейти в магазин uk?» и осуществлялся переход. Там и главная отличается — всякие трендовые штуки, соответствующие другой стране и приложение, за которым ты перешел, сразу открывалось.

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