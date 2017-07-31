Разработчики ExpressVPN сообщили в официальном блоге, что недавно им пришло небезынтересное письмо от компании Apple. В послании, текст которого можно увидеть ниже, сообщалось, что приложение ExpressVPN будет исключено из китайского App Store, так как в Китае использование подобных сервисов запрещено законом.

Вскоре представители Star VPN рассказали в твиттере, что они получили от Apple аналогичное уведомление. Затем разработчиков поддержали и простые пользователи, сообщившие, что в китайском App Store уже сейчас нельзя найти некоторые популярные VPN-приложения.

We just received notice that @Apple removing all the @VPN apps from the @China app store. — Star VPN (@star_vpn) July 29, 2017

Дело в том, что еще прошлой зимой в Китае начали активную борьбу с обходами блокировок, ведь в Поднебесной запрещены Google, Facebook, Twitter, Dropbox, Tumblr, The Pirate Bay и многие другие сайты и сервисы. Власти страны обязали владельцев VPN и других подобных сервисов проходить сертификацию и получать лицензии на ведение деятельности. Это означает, что работающий легально сервис, должен запрещать получение доступа к заблокированному на территории Китая контенту.

Пока представители компании Apple хранят молчание, разработчики ExpressVPN пишут, что они крайне разочарованы текущим поворотом событий, и не совсем понимают, почему Apple поддерживает китайские власти и их попытки цензурировать интернет. С критикой в адрес Apple также выступил и Эдвард Сноуден, который уже назвал действия компании «пересечением красной черты прав человека».