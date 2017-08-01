На прошлой неделе неизвестные злоумышленники сумели скомпрометировать одного из разработчиков немецкой команды A9t9, создавшей популярное расширение Copyfish для Chrome. Copyfish позволяет пользователям извлекать текст с картинок, видео или PDF документов, и инструментом пользуются более 37 500 человек.

Еще в прошлую субботу, 29 июля 2017 года, пользователи заметили нечто подозрительное. Как оказалось, после выхода очередного обновления расширение начало внедрять в код страниц навязчивую рекламу.

Дело в том, что один из разработчиков A9t9 стал жертвой обыкновенного фишинга: ему прислали письмо со ссылкой, якобы от лица команды разработки Google Chrome. После перехода по вредоносной ссылке автор расширения попал на поддельную страницу входа в аккаунт Google, располагавшуюся по адресу chromedev.freshdesk[.]com. Адрес почему-то не смутил пострадавшего, он ввел на фальшивом сайте свои учетные данные, после чего в руках злоумышленников оказалось управление девелоперским аккаунтом Copyfish.

В результате в субботу Copyfish обновилось до версии v2.8.5, но апдейт выпустили совсем не разработчики A9t9. Новая версия расширения содержала вредоносный JavaScript, который внедрял рекламу на все сайты, которые посещали пользователи. Невзирая на явно вредоносное поведение ПО, авторам Copyfish понадобилось больше суток, чтобы заметить, что с их продуктом происходит нечто нехорошее.

Сообщается, что злоумышленники передали управление расширением собственному аккаунту, так что настоящие авторы Copyfish не могли никак повлиять на происходящее. Связаться с поддержкой Google команде удалось лишь после публикации записи о происходящем в официальном блоге (текст попал на Hacker News и привлек всеобщее внимание).

В настоящее время удалось купировать вредоносные функции Copyfish (автор сервиса Unpkg CDN блокировал работу вредоносных файлов JavaScript), но расширение вернулось под контроль A9t9 лишь сегодня, 1 августа 2017 года. Зараженную версию уже исключили из Chrome Web Store, а A9t9 загрузили в каталог «чистую» копию, которая пока ожидает одобрения. Пользователям настоятельно рекомендуется удалить вредоносный Copyfish и, если нужно, пока использовать вместо него аддон для Firefox.