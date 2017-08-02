Полным ходом идет подготовка к Chaos Constructions 2017. Это старейший фестиваль компьютерного искусства в России. Напомню, что первый Chaos Constructions состоялся более 20 лет назад, в августе 1995 года.

Когда, где и что

Chaos Constructions 2017 пройдет 26-27 августа 2017 года в Санкт-Петербургском подразделении пространства ArtPlay (Красногвардейская площадь, дом 3).

Продажа билетов уже открыта!

Фестиваль, как всегда, носит некоммерческий характер, все организаторы являются волонтерами и настоящими ценителями своего дела, а собранные средства направляются на организационные расходы и в призовой фонд фестиваля. В этом году в организации фестиваля принимает участие более 20 IT-сообществ самых разных направлений. Наиболее важная цель, которую ставят перед собой организаторы — образование молодежи и помощь в поиске любимого дела и в выборе IT профессии.

В этом году компания NVIDIA проведет на фестивале конкурс по тематике Искусственного Интеллекта. Специальное жюри оценит работы и наградит победителей.

«Концепция фестиваля удачно объединяет в себе идеи визуальных вычислений и искусственного интеллекта, которые находятся в основе решений NVIDIA. Мы рады обеспечить участникам конкурса платформу для творчества без границ, позволяя делать невозможное возможным», — сообщают представители компании.

Программа фестиваля традиционно будет состоять из конкурсов в формате demo party для талантливых программистов, художников и музыкантов, участие в которых принимают команды, занимающие первые места на международных фестивалях, посвященных демосцене. Принять участие в состязании традиционно может каждый желающий, все конкурсы регламентированы и очень часто везет именно талантливым новичкам, ведь за работы голосуют посетители мероприятия.

Также в этом году, в партнерстве с сообществом RetroTechSquad, будет организована самая большая в истории выставка ретро-техники: более 100 экземпляров компьютеров и игровых приставок прошлого, причем самому старому экспонату выставки исполнится 60 лет! Посетители смогут поиграть в консольные игры и испытать ностальгические чувства, потрогав первые персональные компьютеры, и сразиться в игровых поединках с друзьями или единомышленниками. Также гостей фестиваля ждут выступления артистов, играющих chiptune музыку.

Кроме традиционных активностей на фестивале будут представлены некоторые тематики прошлых лет, включая таких необычных участников, как HardwareVillage, выставляющихся на конференциях по безопасности ZeroNights и PHDays. Занимающиеся электроникой ребята из Москвы привезут c крупнейших мировых конференций все самое лучшее по аппаратной части и из области безопасности. Они расскажут, что такое умный город, каков изнутри интернет вещей и как самому превратить свою квартиру в часть мира будущего.

Сообщества HardwareVillage и DefCon подготовят самый интересный конкурс-квест по сетевой безопасности, а также обещают увлекательные пересечения с ретро-выставкой. В свою очередь, участники сообщества DevOps будут отбивать сетевые атаки. Именно в такой игровой атмосфере можно приобрести отличные знания и умения по защите своего электронного бизнеса.

Конференция ChaosConf 2017 состоится в рамках фестиваля

Профессиональная конференция уже начинает набирать обороты и собирает доклады не только от нашумевших стартапов, ветераны IT-рынка так же не останутся в стороне. Конференция для разработчиков и специалистов по настройке и эксплуатации enterprise систем будет включать в себя самые разные тематики:

мониторинг Highload сервисов;

построение алгоритмов нейросетей;

потоковая обработка данных;

работа с децентрализованными blockchain сетями в качестве сервиса;

разговоры про новые технологии передачи данных;

интернет и интернет вещей.

В настоящее время прием докладов открыт. Подать заявку можно здесь.

Конкурс косплея, музыка и не только

Фестиваль Chaos Constructions — это то самое место, где можно отдохнуть во всех смыслах этого слова, зарядиться хорошим настроением и идеями. Так, на фестивале будут представлены все наиболее популярные и интересные направления IT-индустрии, а концертная программа будет состоять из кавер-хитов электронной музыки 70-80-х годов.

Также организаторы Chaos Constructions приняли решение разнообразить программу, и в этом году на фестивале впервые будет проведено косплей-шоу на игровую тематику и конкурс косплея. Косплееры из самых разных ярких фэндомов, таких как World of Warcraft, Dota 2, Zybex и тех что вызывают щемящее чувство ностальгии, поборются за звание лучшего из лучших на сцене компьютерного фестиваля.

Заявки на участие принимаются до 25.08.2017. Призовой фонд конкурса составит 100 000 рублей. Пройти регистрацию и ознакомиться с подробностями можно здесь.