28 июля 2017 года правоохранительные органы США арестовали 32-летнего жителя Сиэтла, иранца Камьяра Джаханракхшана (Kamyar Jahanrakhshan, также известен под именами Kamyar Jahan Rakhshan, Andy или Andrew Rakhshan, Andy или Andrew Kamyar, Kamiar или Kamier Rakhshan). Его обвиняют в том, что он пытался шантажировать ряд компаний и их сотрудников. Среди пострадавших числятся юридический ресурс Leagle.com, а также медиакомпании Sydney Morning Herald, Canadian Broadcasting Corporation (CBC), Metro News Canada, официальный сайт правительства Канады и другие.

Различными угрозами Джаханракхшан пытался добиться от этих компаний и сайтов удаления ряда ссылок и статей, которые рассказывали о его криминальном прошлом. В ход пошло все, от DDoS-атак, до личных сообщений в адрес сотрудников компаний и посланий, с обещаниями устроить взрыв. Дело в том, еще в 1991 году злоумышленник получил гражданство США, но проживал в Канаде с 1995 года. Между 2005 и 2011 годами он совершил ряд преступлений, включая кражу и мошенничество, в результате чего в 2014 году его депортировали из Канады в США, после чего Джаханракхшан решил избавиться от записей о своем криминальном прошлом.

По данным ФБР, Джаханракхшан начал свои попытки шантажа вскоре после депортации, в 2015 году. Его первой жертвой стал сайт юридических услуг Leagle.com, который предоставляет копии различных судебных решений и постановлений. Сначала злоумышленник связался с поддержкой сайта с личного email-адреса и вежливо попросил удалить копии судебных документов, в которых фигурирует его имя, заявляя, что эти бумаги порочат его репутацию и нарушают неприкосновенность частной жизни. Когда сотрудники ресурса отказались выполнять его просьбу, Джаханракхшан предложил заплатить им $100 за удаление бумаг. После следующего отказа он перешел к прямым угрозам, заявляя, что его друзья опасные хакеры и «это последнее предупреждение».

Разумеется, сотрудники Leagle.com проигнорировали угрозы, и преступник перешел от слов к делу. Правоохранительные органы сообщают, что сначала он устроил DDoS-атаку на серверы сайта, а после прислал компании новое письмо, отправленное с почтового ящика Yahoo, в котором представился членом хакерской группы Anonymous и вновь потребовал удаления тех самых документов, из-за которых человек якобы подвергается несправедливым гонениям. В противном случае он, от лица хакерской группы, пообещал продолжить атаки на Leagle.com. Не выдержав DDoS’а, сотрудники Leagle.com были вынуждены выполнить требования атакующего.

По всей видимости, вдохновившись этим успехом, Джаханракхшан перешел к другим целям. На протяжении 2015-2016 годов он использовал такую же тактику, чтобы шантажировать ряд медиакомпаний и даже операторов сайта канадского правительства. Он требовал удалить информацию о своем криминальном прошлом, будь то статьи или ссылки на судебную документацию. Для создания дополнительного давления на жертв, злоумышленник даже организовывал DDoS-атаки на рекламодателей CBC и Canada.com, компании Postmedia and the Inspiration Foundation.

Однако больше Джаханракхшану не повезло, в отличие от Leagle.com, другие компании не спешили выполнять его требования. Тогда преступник решил пойти на крайние меры и начал присылать в офисы компаний сообщения с угрозами устроить взрыв, а также начал угрожать расправой сотрудникам целевых компаний и их близким.

Теперь шантажисту-неудачнику грозит до пяти лет лишения свободы (если он признает свою вину) и штраф в размере 250 000 долларов.

Статьи, удаления которых так отчаянно добивался Джаханракхшан, по-прежнему свободно находятся любым поисковиком. К примеру, здесь и здесь можно почитать о том, как Джаханракхшан использовал поддельные банковские карты для покупки целого парка люксовых автомобилей и яхты.

На днях судья отказался отпускать Джаханракхшана под залог, и в судебных бумагах сообщается, что он также имеет целый ряд личностей и номеров социального страхования, ранее выдавал себя за офицера полиции и занимался разнообразным мошенничеством, включая кардинг.

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