Малварь, закодированная в ДНК, хакеры, проникающие в сети корпораций через образец слюны или крови и похищающие секреты, люди, чья ДНК защищена от анализа вредоносным кодом? Звучит как научная фантастика, но, похоже, с подобными явлениями специалисты по информационной безопасности и биоинформатике столкнутся уже в обозримом будущем.

Группа ученых из Вашингтонского университета, под руководством Тадаёши Коно (Tadayoshi Kohno) готовится представить интересный доклад на конференции USENIX Security, которая состоится в Канаде на следующей неделе, 16-18 августа 2017 года. Исследователи сумели поместить в цепочку ДНК работающую малварь, которая способна атаковать ДНК секвенсор через переполнение буфера (buffer overflow). С результатами изысканий специалистов уже сейчас можно ознакомиться на официальном сайте университета, где также был опубликован посвященный проблеме детальный доклад (PDF).

Специалисты рассказывают, что хотя от реальных «атак через ДНК» нас пока отделяют годы, уже сейчас возможно создать работающий proof-of-concept эксплоит и опробовать его в работе. Коно говорит, что в настоящее время софт для такого оборудования, как ДНК секвенсоры пишут без оглядки на вопросы безопасности, но скоро специалистам придется думать не только о подключении к сети, USB-накопителях и человеческом факторе, но и о данных, хранящихся в самих изучаемых образцах ДНК, то есть появится совершенно новый тип угроз.

Как оказалось, создать биологическую малварь, которая сохранит стабильность и работоспособность после помещения в ДНК, совсем непросто. Хотя специалисты нацеливались на простую атаку на переполнение буфера, даже с этим возникли проблемы. В итоге в докладе команда признается, что для воплощения идеи в жизнь им пришлось немного сжульничать. Дело в том, что, как правило, данные ДНК-секвенирования хранятся в формате FASTQ, для работы с которым используется специальное ПО, к примеру опенсорсное решение fqzcomp. Несмотря на то, что подобное ПО часто содержит баги (изучив 13 популярных программ, удалось обнаружить реальные уязвимости практически во всех), исследователи были вынуждены умышленно привнести в код fqzcomp собственную уязвимость, которая создавала идеальные условия, специально для атаки на переполнение буфера. Для этого было добавлено 54 строки кода на C++, а еще 127 строк были удалены.

Биологическую малварь поместили в ДНК, воспользовавшись тем, что время секвенирования ДНК его разбирают на составляющие (аденин [A], гуанин [G], цитозин [C] и тимин [T]), а оборудование преобразует полученные данные в двоичные единицы информации (A=00, C=01, G=10, T=11). Правда и здесь не обошлось без проблем. К примеру, Коно отмечает, что секвенция ДНК может происходить в любом направлении, тогда как код может читаться только в одном. Из-за подобных нюансов атака исследователей срабатывала успешно лишь в 37% случаев, и они предполагают, что в будущем такие эксплоиты будут умышленно создаваться как «палиндромы».