Сразу несколько ИБ-специалистов сообщили о появлении малвари Mughthesec, заражающей устройства под управлением macOS. Исследователи разошлись во мнениях, относительно того, как давно появился данный вредонос. К примеру, специалист Malwarebytes Томас Рид ( Thomas Reed) считает, что Mughthesec – это новая, более продвинутая версия старого вредоноса OperatorMac, известного довольно давно.

Thanks, Patrick sent me the hash too. Looks like a new variant of something we call OperatorMac (though that may be a bad name).

Другой специалист, пишет, что обнаруживал Mughthesec на MacBook своих родителей еще полгода назад.

I can confirm it’s been there for at least 6 months when I found it on my parents MacBook. I just wiped it but thanks for the write up!

