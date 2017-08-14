20 сентября 2017 года в Москве состоится конференция по криптовалютным краудсейлам ICO event Moscow. Мероприятие предназначено для тех, кто планирует запуск собственного ICO-проекта или хочет инвестировать в этой области.
Организатором ICO event Moscow выступает Smile-Expo — международная выставочная компания, инициатор ряда конференций, посвященных криптовалюте и технологии блокчейн. ICO event — дочерний проект Blockchain & Bitcoin Conference Moscow, крупнейшего тематического мероприятия в России.
На ICO event Moscow ожидается более 10 спикеров, выступления которых будут разделены на три секции: для инвесторов, для стартапов и аналитика рынка. Среди докладчиков — специалисты в области криптовалюты, основатели известных компаний по производству программного обеспечения на блокчейне, участники успешных ICO.
Гости конференции узнают не только текущую аналитику рынка, но и реальные истории громких ICO-проектов, а также получат практические советы, побуждающие к действию.
Основные темы, которые будут обсуждаться на ICO event Moscow:
- ICO и IPO: сравнение, особенности;
- законодательное регулирование ICO;
- выгоды и риски инвестирования в краудсейлы;
- технические вопросы подготовки и создания ICO;
- как презентовать ICO инвесторам;
- громкие проекты: истории успеха;
- аналитика современного рынка ICO;
- перспективы отрасли.
Организаторы затронут максимально широкий круг тем, чтобы привлечь как можно больше участников ICO-рынка.
Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте.
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