20 сентября 2017 года в Москве состоится конференция по криптовалютным краудсейлам ICO event Moscow. Мероприятие предназначено для тех, кто планирует запуск собственного ICO-проекта или хочет инвестировать в этой области.

Организатором ICO event Moscow выступает Smile-Expo — международная выставочная компания, инициатор ряда конференций, посвященных криптовалюте и технологии блокчейн. ICO event — дочерний проект Blockchain & Bitcoin Conference Moscow, крупнейшего тематического мероприятия в России.

На ICO event Moscow ожидается более 10 спикеров, выступления которых будут разделены на три секции: для инвесторов, для стартапов и аналитика рынка. Среди докладчиков — специалисты в области криптовалюты, основатели известных компаний по производству программного обеспечения на блокчейне, участники успешных ICO.

Гости конференции узнают не только текущую аналитику рынка, но и реальные истории громких ICO-проектов, а также получат практические советы, побуждающие к действию.

Основные темы, которые будут обсуждаться на ICO event Moscow:

ICO и IPO: сравнение, особенности;

законодательное регулирование ICO;

выгоды и риски инвестирования в краудсейлы;

технические вопросы подготовки и создания ICO;

как презентовать ICO инвесторам;

громкие проекты: истории успеха;

аналитика современного рынка ICO;

перспективы отрасли.

Организаторы затронут максимально широкий круг тем, чтобы привлечь как можно больше участников ICO-рынка.