8 августа 2017 года компания LockState распространила автоматическое обновление для своих «умных» замков RemoteLock 6i (они же 6000i). С одной стороны, возможность автоматических обновлений «по воздуху» (over-the-air) предусматривают далеко не все производители IoT-устройств и наличие такой функции – это хорошо. С другой стороны, если в такой апдейт закралась ошибка, остается только посочувствовать владельцам гаджетов.

Замки RemoteLock 6i с поддержкой Wi-Fi — недешевое удовольствие, гаджет стоит $469, но такие замки очень популярны среди пользователей Airbnb, а LockState является официальным партнером сервиса. Дело в том, что такие замки можно открывать как обычным ключом, так и с помощью специального кода. То есть у хозяина дома есть физический ключ, а гостям можно выдавать «одноразовые» коды, отзывая их после того, как жильцы съехали.

Первыми проблему в новой прошивке, конечно, заметили владельцы замков, так как их устройства перестали работать и потеряли связь с серверами LockState (возможность открыть замки обычными ключами сохранилась). Вскоре официальные представители компании признали, что допустили ошибку и заявили, что из-за проблемного обновления пострадали около 500 устройств.

Компания разослала пострадавшим письмо, полный текст которого можно увидеть ниже. Представители LockState пишут, что теперь у владельцев превратившихся в «кирпичи» устройств есть два варианта: можно вернуть устройство LockState для ремонта и перепрошивки, что займет 5-7 дней, или компания может выслать пользователю замену и прислать новый гаджет, но это займет 14-18 дней.

В твиттере представители компании пишут, что 60% пострадавших от обновления устройств уже вернулись в строй, то есть были отремонтированы.

Over 60 percent of affected locks are back online, and appreciate the customers we are working with the get them back running.

