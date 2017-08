В начале августа 2017 года стало известно, что правоохранительные органы США арестовали известного британского ИБ-специалиста Маркуса Хатчинса (Marcus Hutchins), более известного под псевдонимом MalwareTech. Хатчинса, который весной текущего года в одиночку остановил распространение шифровальщика WannaCry, задержали после визита на конференции Black Hat и DEF CON, обвинив в создании и распространении банковского трояна Kronos в 2014-2015 годы.

После задержания исследователь был отпущен под залог в размере 30 000 долларов, но ему запретили пользоваться интернетом и выходить на связь со своим неизвестным «сообщником», который также фигурировал в судебных документах (имя было отредактировано). Также MalwareTech, разумеется, пока не имеет возможности покинуть США и обязан носить специальный GPS-маячок.

В понедельник, 14 августа 2017 года, состоялось первое заседание по делу Хатчинса. На суде исследователь вновь заявил о своей невиновности по всем пунктам обвинения. Уже после слушания официальный представитель защиты MalwareTech, Марсия Хофман (Marcia Hofman) сообщила прессе, что ее клиент намерен и «далее решительно защищать себя перед лицом всех предъявленных обвинений, а когда будут обнародованы улики, мы уверены, что он будет полностью оправдан».

Следующее заседание суда назначено на октябрь текущего года. Так как по мнению прокурора, Хатчинс более не представляет опасности, специалисту вновь разрешили пользоваться интернетом, а также позволили перебраться в Лос-Анджелес, где расположен офис компании Kryptos Logic, в которой он работает. Тем не менее, до окончания судебных разбирательств специалист все равно не может покинуть страну и по-прежнему будет обязан носить GPS-трекер.

Спустя несколько часов после появления этой новости MalwareTech вернулся в онлайн и даже пошутил в твиттере о собственном аресте. Хатчинс уже пообещал посвятить случившему отдельный пост в блоге, но вместе с этим он отмечает, что пока ему нельзя говорить и писать о многих вещах.

Things to do during defcon: Attend parties Visit red rock canyon Go shooting Be indicted by the FBI Rent supercars

For a change I'd actually like to not be making jokes, but I can't talk about my case or what I've been through, so they're all i got. 🙁

— MalwareTech (@MalwareTechBlog) August 15, 2017