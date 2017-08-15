В начале августа 2017 года стало известно, что правоохранительные органы США арестовали известного британского ИБ-специалиста Маркуса Хатчинса (Marcus Hutchins), более известного под псевдонимом MalwareTech. Хатчинса, который весной текущего года в одиночку остановил распространение шифровальщика WannaCry, задержали после визита на конференции Black Hat и DEF CON, обвинив в создании и распространении банковского трояна Kronos в 2014-2015 годы.
После задержания исследователь был отпущен под залог в размере 30 000 долларов, но ему запретили пользоваться интернетом и выходить на связь со своим неизвестным «сообщником», который также фигурировал в судебных документах (имя было отредактировано). Также MalwareTech, разумеется, пока не имеет возможности покинуть США и обязан носить специальный GPS-маячок.
В понедельник, 14 августа 2017 года, состоялось первое заседание по делу Хатчинса. На суде исследователь вновь заявил о своей невиновности по всем пунктам обвинения. Уже после слушания официальный представитель защиты MalwareTech, Марсия Хофман (Marcia Hofman) сообщила прессе, что ее клиент намерен и «далее решительно защищать себя перед лицом всех предъявленных обвинений, а когда будут обнародованы улики, мы уверены, что он будет полностью оправдан».
Here's a picture of @MalwareTechBlog and @marciahofmann before the hearing. pic.twitter.com/cgOWHGQnH7
— Lorenzo Franceschi-B (@lorenzoFB) August 14, 2017
Следующее заседание суда назначено на октябрь текущего года. Так как по мнению прокурора, Хатчинс более не представляет опасности, специалисту вновь разрешили пользоваться интернетом, а также позволили перебраться в Лос-Анджелес, где расположен офис компании Kryptos Logic, в которой он работает. Тем не менее, до окончания судебных разбирательств специалист все равно не может покинуть страну и по-прежнему будет обязан носить GPS-трекер.
Спустя несколько часов после появления этой новости MalwareTech вернулся в онлайн и даже пошутил в твиттере о собственном аресте. Хатчинс уже пообещал посвятить случившему отдельный пост в блоге, но вместе с этим он отмечает, что пока ему нельзя говорить и писать о многих вещах.
Things to do during defcon:
Attend parties
Visit red rock canyon
Go shooting
Be indicted by the FBI
Rent supercars
— MalwareTech (@MalwareTechBlog) August 14, 2017
For a change I'd actually like to not be making jokes, but I can't talk about my case or what I've been through, so they're all i got. 🙁
— MalwareTech (@MalwareTechBlog) August 15, 2017
Фото: Joshua Lott/Getty Images
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