Независимый ИБ-специалист Дэвид Монтенегро (David Montenegro) обнаружил, что на черном рынке в продаже появился новый набор эксплоитов Disdain, чья стоимость начинается от 80 долларов США.

Disdain Exploit Kit — New Exploit Kit up for sale in Underground Forum — Copy && Paste .. 🤔.. Beps Exploit Kit .. 🤔.. $./I_love_weekends.py pic.twitter.com/bLXBwxvYTp — David Montenegro (@CryptoInsane) August 9, 2017

Монтенегро и специалисты компании Intsights уже проследили набор эксплоитов до русскоязычных хакерских форумов, где обнаружили, что инструмент рекламирует и продает пользователь, скрывающийся под псевдонимом Cehceny. Покупка Disdain будет стоить от 80 до 1400 долларов. В своей рекламе автор вредоносного решения пишет, что Disdain обладает следующими функциями:

ротатор доменов;

обмен RSA ключами для эксплоитов;

браузерный и IP трекинг;

сканер доменов;

геолокация;

через сервер пейлоадов невозможно отследить управляющий сервер.

Разработчик малвари пишет, что на вооружении у эксплоит-кита находятся эксплоиты для следующих уязвимостей: Firefox (CVE-2017-5375, CVE-2016-9078, CVE-2014-8636, CVE-2014-1510, CVE-2013-1710), Internet Explorer (CVE-2017-0037, CVE-2016-7200 (а также Edge), CVE-2016-0189, CVE-2015-2419, CVE-2014-6332, CVE-2013-2551), Flash (CVE-2016-4117, CVE-2016-1019, CVE-2015-5119), Cisco Web Ex (CVE-2017-3823).

Дэвид Монтенегро отмечает, что Disdain копирует другой набор эксплоитов, BEPS, а специалисты Intsights считают, что расценки и функциональность набора подозрительно похожи на эксплоит-кит Nebula, который недавно «пропал с радаров» специалистов.

Журналисты издания Bleeping Computer, в свою очередь, сообщают, что пока Disdain не используется ни одним ботнетом или вредоносной кампанией, а пользователь Cehceny имеет сомнительную репутацию в андеграундном сообществе: как минимум на одном подпольном форуме его считают скамером.