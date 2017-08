Независимый ИБ-специалист Дэвид Монтенегро (David Montenegro) обнаружил, что на черном рынке в продаже появился новый набор эксплоитов Disdain, чья стоимость начинается от 80 долларов США.

Disdain Exploit Kit — New Exploit Kit up for sale in Underground Forum — Copy && Paste .. 🤔.. Beps Exploit Kit .. 🤔.. $./I_love_weekends.py pic.twitter.com/bLXBwxvYTp

— David Montenegro (@CryptoInsane) August 9, 2017