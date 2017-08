Журналисты издания Vice Motherboard пишут, что известная нам статистика, скорее всего, неточна, и многие компании, пострадавшие от кибератак, не просто самостоятельно дают хакерам отпор, но и ломают злоумышленников в ответ. Просто об этом не принято говорить открыто, так как ответный взлом нелегален, и с юридической точки зрения все равно является преступлением. В английском языке для таких случаев даже существует термин «hack back», и недавно американские власти заговорили о том, что, возможно, данное явление стоит узаконить, разрешив компаниям «оборонятся».

Vice Motherboard сообщает, что вчера, 16 августа 2017 года, в официальном твиттере защищенного почтового сервиса ProtonMail появилась любопытная запись. Все началось с того, что ИБ-специалист, известный под псевдонимом x0rz, написал о том, что неизвестные злоумышленники рассылают фишинговые письма, выдавая себя за представителей ProtonMail. Ссылки из этих посланий вели на фальшивый сайт, имитирующий официальную страницу логина сервиса.

Well done @ProtonMail #phishing received this morning https://t.co/dhNDEDnXCi www.sps-perbanas[.]ac[.]id/foto/rito/ikeman/protonmail/ pic.twitter.com/fH282Npmq4

— x0rz (@x0rz) August 16, 2017