Небезызвестный хакерский коллектив OurMine взял на себя ответственность за взлом официальных аккаунтов PlayStation в Twitter и Facebook. Опубликованные злоумышленниками сообщения можно увидеть только на скриншоте ниже, так как представители PlayStation уже вернули себе контроль над учетными записями и удалили следы активности взломщиков.

OurMine пишут, что добрались не только до социальных сетей. По их словам, в распоряжение группы каким-то образом попала база данных Playstation Network. Впрочем, злоумышленники не приводят никаких доказательств своих слов, а также успокаивают пользователей и сообщают, что не собираются обнародовать эти данные, называя себя «группой специалистов по безопасности».

Напомню, что группировка OurMine известна тем, что регулярно взламывает аккаунты разных известных личностей. В списках пострадавших от рук хакеров числятся: Марк Цукерберг(глава Facebook, взломаны Pinterest и Twitter), Дик Костоло (бывший глава Twitter, взломаны Pinterest и Twitter), Сундар Пичаи (глава Google, взломан аккаунт Quora и сообщения хакеров дублировались в Twitter), Эв Уильямс (сооснователь Twitter, Blogger и Medium, взломан Twitter), Дениэль Эк (руководитель Spotify, взломан Twitter) и Брендан Айриб (глава Oculus Rift, взломан Twitter), а также ютюбер Pewdiepie, голливудскй актер Ченинг Татум и многие другие. На прошлой неделе, в середине августа 2017 года, группировка взломала аккаунты HBO в социальных сетях.