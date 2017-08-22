14 сентября 2017 года CNews проведет в Москве конференцию «Информационная безопасность бизнеса и госструктур: новые задачи».

По данным IDC, обнародованным в ноябре 2016 года, к концу 2016 года мировая экономика должна была потерять из-за киберпреступлений $650 млрд, а к 2020 году – более $1 трлн. Итоги 2016 года показали, что киберпреступники способны не только наносить материальный ущерб, но и влиять на ход политических событий – именно результаты их действий, по мнению экспертов, сыграли ключевую роль в ходе предвыборной гонки в США.

Объектами кибератак чаще всего становятся финансовые и государственные структуры, а также интернет-магазины. Злоумышленники стремятся не просто получить доступ к данным, но и требуют от организаций выкуп за прекращение DDoS-атаки или предоставление сведений об обнаруженных уязвимостях. В зоне особого риска находятся системы управления предприятиями и интернет вещей. Все новые и новые уязвимости обнаруживаются в мобильных устройствах, как на уровне операционной системе, так и в наиболее популярных приложениях.

— Как развивался российский рынок ИБ в 2016 году?

— Какие наиболее громкие инциденты произошли на нем в 2016 году?

— Какие меры предпринимает государство для защиты критической инфраструктуры и обеспечения информационной безопасности?

— Как организациям обезопасить свои информационные ресурсы от хакеров?

— Насколько безопасны мобильные приложения и облака?

— Кто должен позаботиться о безопасности интернета вещей?

— Как заставить пользователей быть «на чеку»?

— Какие новые угрозы ждут бизнес и государственные организации в 2017 году?

— Готов ли рынок ИБ к их отражению?

— Как будет развиваться российский рынок ИБ в 2017 году?

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Информационная безопасность бизнеса и госструктур: новые задачи»

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков решений по информационной безопасности, а также представителей отделов ИТ и ИБ из различных секторов бизнеса и госструктур.