Еще весной 2017 года специалисты компании IOActive представили интересный отчет, посвященный проблемам безопасности современных промышленных и «домашних» роботов. Тогда исследователи почти без подробностей предупреждали, что взломать устройства компаний SoftBank Robotics, UBTECH Robotics, ROBOTIS, Universal Robots, Rethink Robotics и Asratec Corp слишком легко, и это может привести к самым печальным последствиям. Сообщалось, что весной специалисты обнаружили более 50 всевозможных уязвимостей, проанализировав работу мобильных приложений, ПО и прошивок роботов.

Теперь, спустя полгода, когда большинство производителей уже выпустили патчи для найденных багов, исследователи наконец обнародовали подробности проделанной ими работы.

Аналитики IOActive пишут, что серьезные проблемы своим владельцам могут создать взломанные КоБоты (cobot, сокращение от collaborative robot), то есть роботы предназначенные для физического взаимодействия с людьми в совместной рабочей среде.

Такое устройство обладает немалым весом, силой и скоростью, так что в теории «взбунтовавшийся» промышленный робот может представлять угрозу для работающих рядом с ним людей. Но в реальности хакеры вряд ли станут атаковать персонал фабрик. Скорее злоумышленники перепрограммируют устройство, к примеру, чтобы оно умышленно портило продукты, с которыми работает. В теории, повредив роботов, атакующие могут попросту парализовать работу отдельного конвейера или всего производства, что повлечет за собой огромные убытки для предприятия.

К примеру, проникнув в сеть предприятия, злоумышленники без труда смогут взломать устройства компании Universal Robots, которые подвержены таким простейшим проблемам, как переполнения буфера в стеке. Для доступа к системе, контролирующей движения робота, не требуется аутентификация, а SSH ключи используются статические, что резко повышает риск атак типа man-in-the-middle.

Видеоролик ниже демонстрирует, как специалисты отключают для руки-манипулятора Universal Robots ограничения безопасности.

Не меньше проблем было обнаружено и среди «домашних» роботов, к примеру, Alpha 2 производства компании UBTech. Так, на видео ниже можно увидеть, как Alpha 2 становится «агрессивным» по воле специалистов. Хотя в отличие от тяжелых индустриальных решений такой малыш скорее рассмешит, чем напугает свою жертву, эксперты IOActive предупреждают, что даже эта неуклюжая «игрушка» может причинить физический вред детям или животным.

Плюс ко всему, Alpha 2 и подобные ему роботы SoftBank Robotics Pepper и NAO оснащаются микрофонами и камерами, так что атакующий может превратить устройство в своего верного шпиона. Пример такой эксплуатации робота: