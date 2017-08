Аналитики компании Forcepoint рассказали, что в последние недели набирает обороты вымогательская кампания, направленная на обычных пользователей и базирующаяся на простой социальной инженерии. Мошенники не используют шифровальщики или иную малварь, но просто стараются убедить жертву в том, что в их распоряжении имеется некий компромат (к примеру, откровенные фото) и требуют выкуп в размере $320 в биткоинах.

Исследователи пишут, что пик массовой спам-кампании пришелся на 11-18 августа 2017 года, но атаки продолжаются и сейчас. За это время злоумышленники разослали письма с угрозами примерно 33 500 жертв, большинство из которых проживают во Франции и Австралии. Действия мошенников не остались незамеченными, к примеру, специалисты Австралийского национального университета даже выпустили специальное предупреждение для своих студентов.

При этом эксперты Forcepoint отмечают, что все угрозы вымогателей определенно пусты и никакого компромата и личных данных мошенники в своем распоряжении не имеют. Даже если в вымогательских посланиях и фигурирует какая-то личная информация (даты рождения, имена, адреса и так далее), все эти данные взяты из открытых источников. По словам специалистов, отличить письмо, являющееся частью данной кампании, довольно легко, так как мошенники используют одни и те же паттерны. К примеру, тема письма будет построена по следующему шаблону:

Кроме того, в последнее время активизировались и вымогатели, чьей основной целью являются компании, а не частные лица. Такие мошенники угрожают устроить DDoS-атаку на сайт компании и требуют заплатить выкуп, чтобы атака не состоялась. Так, на прошлой неделе хакерская группа ANX-Rans угрожала таким образом французским компаниями, а группировка CyberTeam и вовсе грозилась «положить» сайт известного швейцарского ИБ-специалиста Abuse.ch.

DDoS extortion from CyberTeam against abuse.ch …. what a bunch of idiots! pic.twitter.com/R0gT0M3GsN

— abuse.ch (@abuse_ch) August 21, 2017