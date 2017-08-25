WAP-биллинг появился отнюдь не недавно. Более распространенное название этой услуги – WAP-подписки. Этот вид мобильных платежей позволяет списывать средства напрямую с баланса лицевого счета мобильного телефона пользователя, без необходимости регистрации банковской карты или создания имени пользователя и пароля. Данная система схожа с оплатой с помощью Premium SMS, только данном случае малвари даже не понадобится отправлять какие-либо SMS-сообщения, достаточно просто нажать кнопку на странице WAP-биллинга.

Специалист «Лаборатории Касперского» Роман Унучек рассказал, что в ходе работы над квартальным отчетом об угрозах, он обнаружил, что в списке «TOP-20 мобильных вредоносных программ» появилось сразу несколько довольно распространенных троянов, похищающих пользовательские средства при помощи WAP-биллинга.

Эксперт объясняет, что с точки зрения пользователя, страница, использующая оплату посредством WAP-подписок, ничем не отличается от других. Как правило, такие страницы содержат полную информацию о платеже и кнопку. После нажатия на эту кнопку пользователь перенаправляется на сервер оператора сотовой связи, на котором может быть указана дополнительная информация и который может запросить окончательное подтверждение платежа, также попросив пользователя нажать на очередную кнопку. Если пользователь, подключаясь к интернету, использует мобильную передачу данных, то сотовый оператор может определить абонента по IP-адресу. Операторы сотовой связи списывают средства с баланса лицевого счета пользователя только по факту успешного определения абонента и нажатия на кнопку.

С финансовой точки зрения, этот механизм идентичен оплате с помощью Premium SMS: списание денежных средств производится сразу с баланса лицевого счета абонента сотовой связи, зачастую небольшими суммами на протяжении длительного времени, пока пользователь не отменит подписку.

Унечек отмечает, что новых троянов, атакующих WAP-биллинг, специалисты не видели давно, но теперь сразу несколько таких вредоносов возникли, словно из ниоткуда. Они разработанны различными группами злоумышленников и нацеленны прежде всего на пользователей из России и Индии. Большинство троянов впервые были обнаружены в конце 2016 года и начале 2017 года, но широкое распространение получили только во втором квартале 2017 года.

По сути, все эти вредоносы делают одно и то же. Сначала они отключают Wi-Fi и включают мобильную передачу данных, поскольку WAP-подписки возможны только при подключении к интернету через мобильное подключение. Затем малварь открывает ссылку, которая перенаправляет жертву на страницу WAP-биллинга. Обычно трояны загружают веб-страницы и нажимают на кнопки при помощи файлов JavaScript. После этого они удаляют входящие SMS-сообщения, содержащие информацию о подписках. Также некоторые из вредоносов способны отсылать Premium SMS или получать права администратора устройства, чтобы пользователю было сложнее избавиться от заражения.

В блоге исследователь приводит детальный анализ троянов Trojan-Clicker.AndroidOS.Ubsod, Xafekopy, Autosus и Podec. Эксперт рассказывает, что некоторые из вредоносов умеют обходить CAPTCHA, прокликивают рекламу, принося дополнительных доход своим операторам, используют кликджекинг, а также содержат дополнительные возможности по расшифровке и загрузке (выполнению) дополнительных исполняемых файлов (в том числе полноценного банкера Trojan-Banker.AndroidOS.Ubsod).

«В течение нескольких последних месяцев мы наблюдали рост популярности троянцев, атакующих сервисы WAP-биллинга в различных странах. Хотя троянцы с подобным функционалом активны на протяжении нескольких последних нескольких лет, мы обнаружили, что появилось нескольких новых троянцев, и заметили значительный рост числа зараженных пользователей за последние месяцы. Кроме того, троянцы ранее атаковали сервисы WAP-биллинга в основном в России, а теперь мы обнаружили, что среди атакованных пользователей оказались пользователи других стран, таких как Индия и Южная Африка. Также теперь некоторые троянцы, характер атак которых прежде был другим, начали красть деньги пользователей, применяя механизм кликджекинга для сервисов WAP-биллинга», — резюмирует Унучек и отмечает, что пока не удалось выяснить, почему злоумышленники вдруг стали проявлять интерес в WAP-биллингу именно сейчас.

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