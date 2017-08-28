14 сентября 2017 года ведущее аналитическое агентство IDC проведет в Санкт-Петербурге восьмую ежегодную конференцию «IDC Security Roadshow 2017. Информационная безопасность в мультиплатформенную эру». Мероприятие пройдет в отеле «Ренессанс Санкт-Петербург Балтик».

Одним из основных современных вызовов информационной безопасности стала двойственность задач: как улучшить само положение ИБ и эффективность ресурсов организации одновременно? Нужно ли защищать устаревшие системы с помощью адаптаций новых технологий? Как разделить ответственность в рамках обеспечения безопасности между компанией и поставщиком услуг? Как законодательные инициативы и нормативы влияют на безопасность организации?

Подобные вопросы для менеджмента находят свое отражение и в технологических задачах: защита растущего числа мобильных устройств, защита от утечек в эпоху «облаков», больших данных и так далее.

Участники конференции IDC Security Roadshow 2017 получат возможность не только познакомиться с предлагаемыми для решения этих задач продуктами ведущих мировых и отечественных производителей, но также смогут обсудить с экспертами наиболее актуальные повседневные вопросы обеспечения ИТ-безопасности.

Ключевые темы конференции:

Комплексные решения для информационной безопасности и необходимость сертификации.

Обманные технологии, offensive security или лучшая защита – это нападение.

Расследование инцидентов ИБ с помощью аутсорсинга и правоохранительных органов.

Приоритезация безопасности привилегированных пользователей.

Мультифакторная аутентификация как необходимый минимум.

Новые вызовы в управлении ИБ и фундаментальные проблемы безопасности IoT устройств.

Продукты для анализа и предотвращения сложных угроз и сервисная модель ИБ как новые драйверы рынка ИБ.

На конференции выступят:

Денис Масленников, старший аналитик, IDC;

Ярослав Деранков, главный инженер, ПАО Сбербанк;

Павел Сотников, управляющий директор по во Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии, Qualys;

Артем Шайбель, системный инженер, HOB GmbH & Co. KG.

Дмитрий Купецкий, системный инженер, Fortinet;

Ричард Лидбетер, руководитель направления систем безопасности Аруба, HPE EMEA.

Во второй части мероприятия также планируется ряд выступлений заказчиков, которые поделятся кейсами внедрения и использования решений для информационной безопасности нового поколения в своих компаниях.

Подробности и форму регистрации можно найти на официальном сайте IDC Security Roadshow 2017.