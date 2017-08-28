Одним из основных современных вызовов информационной безопасности стала двойственность задач: как улучшить само положение ИБ и эффективность ресурсов организации одновременно? Нужно ли защищать устаревшие системы с помощью адаптаций новых технологий? Как разделить ответственность в рамках обеспечения безопасности между компанией и поставщиком услуг? Как законодательные инициативы и нормативы влияют на безопасность организации?
Подобные вопросы для менеджмента находят свое отражение и в технологических задачах: защита растущего числа мобильных устройств, защита от утечек в эпоху «облаков», больших данных и так далее.
Участники конференции IDC Security Roadshow 2017 получат возможность не только познакомиться с предлагаемыми для решения этих задач продуктами ведущих мировых и отечественных производителей, но также смогут обсудить с экспертами наиболее актуальные повседневные вопросы обеспечения ИТ-безопасности.
Ключевые темы конференции:
- Комплексные решения для информационной безопасности и необходимость сертификации.
- Обманные технологии, offensive security или лучшая защита – это нападение.
- Расследование инцидентов ИБ с помощью аутсорсинга и правоохранительных органов.
- Приоритезация безопасности привилегированных пользователей.
- Мультифакторная аутентификация как необходимый минимум.
- Новые вызовы в управлении ИБ и фундаментальные проблемы безопасности IoT устройств.
- Продукты для анализа и предотвращения сложных угроз и сервисная модель ИБ как новые драйверы рынка ИБ.
На конференции выступят:
- Денис Масленников, старший аналитик, IDC;
- Ярослав Деранков, главный инженер, ПАО Сбербанк;
- Павел Сотников, управляющий директор по во Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии, Qualys;
- Артем Шайбель, системный инженер, HOB GmbH & Co. KG.
- Дмитрий Купецкий, системный инженер, Fortinet;
- Ричард Лидбетер, руководитель направления систем безопасности Аруба, HPE EMEA.
Во второй части мероприятия также планируется ряд выступлений заказчиков, которые поделятся кейсами внедрения и использования решений для информационной безопасности нового поколения в своих компаниях.
Подробности и форму регистрации можно найти на официальном сайте IDC Security Roadshow 2017.
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