Китайская компания DJI, являющаяся одним из лидирующих производителей мультикоптеров для потребительского рынка, объявила о запуске собственной программы вознаграждения за уязвимости. Специалистам, обнаружившим проблемы в ПО DJI, предложат от 100 до 30 000 долларов США.

Представитель DJI Адам Лисберг (Adam Lisberg) подтвердил журналистам, что решение учредить программу bug bounty напрямую связано с событиями нескольких последних месяцев.

Напомню, что производитель мультикоптеров уже некоторое время применяет в своих устройствах геозонирование и ограничение скорости. По сути, в настоящее время имеет черные GPS-списки, которые, к примеру, препятствуют полетам в радиусе 15 миль от Вашингтона, вблизи аэропортов, тюрем, военных объектов и так далее. К тому же недавно представители компании решили, что будут бороться с терроризмом и запрещенной в России организацией ИГИЛ, из-за чего бесполетной зоной стала почти вся территория Ирана и Сирии.

И если в некоторых запретных зонах все же можно летать (пользователь лишь увидит предупреждение), то другие совсем закрыты для беспилотников, и могут быть «разблокированы» только сотрудниками DJI, которые рассматривают соответствующие заявки, или доступны только пользователям DJI с верифицированными аккаунтами. Стоит заметить, что нередко операторы беспилотников жалуются, что ограничения DJI не дают им запускать БПЛА даже в тех зонах, где никаких ограничений быть не должно.

Такая ситуация давно не устраивает сообщество, которое придумало уже немало способов обхода запретов. Кроме того, в июне 2017 года на рынок вышла небольшая российская компания Coptersafe, которая фактически предложила пользователям платный джейлбрейк летательных аппаратов при помощи, как аппаратных, так и софтверных модификаций.

В итоге DIY-сообщество буквально вынудило компанию DJI вступить в своеобразную «гонку вооружений». Так, на YouTube, Facebook, различных форумах и каналах в Slack образуются группы энтузиастов, которые охотно и свободно делятся инструкциями по перепрошивке мультикоптеров DJI. Компания, в свою очередь, вынуждена отвечать на эту активность все новыми и новыми запретами.

Так, в июле 2017 года разработчики DJI выпустили обновление ПО, которое препятствует реализации джейлбрейков, и начали спешно удалять с серверов компании уязвимые перед взломом версии прошивок. Более того, в компании намерены и далее расследовать случаи «неавторизованных модификаций» устройств, а последующие обновления ПО, закрывающие различные баги и лазейки, обещают выпускать вообще без предварительных предупреждений.

Теперь Адам Лисберг рассказал журналистам Vice Motherboard, что учреждая программу вознаграждений, DJI надеется переманить на свою сторону хакеров, которые обнаруживают все новые баги в устройствах компании, а затем используют эти уязвимости для реализации джейлбрейка беспилотников. Лисберг признал, что ранее DJI уже вела переговоры на этот счет с наиболее активными членами сообщества.

Сообщество, тем не менее, настроено скептически. Вот как прокомментировал данный анонс один из взломщиков-энтузиатов Андреас Макрис (Andreas Makris), также известный под ником bin4ry: