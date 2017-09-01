В последнее время появляется все больше и больше конференций, посвященных информационной безопасности, но мероприятий, посвященных безопасности аппаратных решений, то есть различного железа, до сих пор не так много. Так появилась идея создания уникальной платформы для исследователей и энтузиастов, занимающихся кибербезопасностью железа, где они могли бы обсудить и продемонстрировать новейшие исследования в сфере атак и защиты для аппаратных решений.

Конференция Hardwear.io охватывает следующие темы: безопасность железа, телекоммуникаций, автомобильной индустрии, смарт-устройств, медицинского оборудования, устройств SCADA/ICS, реверс-инжиниринг интегральных схем и так далее.

Дата проведения мероприятия:

тренинги – 19-20 сентября 2017;

конференция – 21-22 сентября 2017.

Место проведения: NHHotel, Гаага, Нидерланды.

Язык: английский.

Ключевыми спикерами конференции станут доктор Сергей Скоробогатов, старший научный сотрудник Кембриджского университета, а также Кристоф Паар, профессор Массачусетского университета. Кроме того, среди докладчиков будут:

Александр Большев, тема «Обзор проблем безопасности фотонных интегральных схем»;

Эндрю Зоненберг, тема «Реверс инжиниринг программируемых логических потоков».

Подробную информацию о регистрации можно найти здесь: http://hardwear.io/register.php.

Внимание! Hardwear.io предоставляет 10% скидку на конференцию читателям «Хакера».

Организаторы мероприятия подготовили множество интересных тем для обсуждения и новейших разработок в сфере кибербезопасности железа и ждут тебя на Hardwear.io!

Для тех, кто не сможет поехать, тоже есть хорошие новости: все выступления будут записаны, а после размещены на YouTube.

Официальный сайт мероприятия: hardwear.io.