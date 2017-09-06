Исследователи компании Qualys обнаружили ряд проблем в промышленных маршрутизаторах MRD-305-DIN, MRD-315, MRD-355 и MRD-455 производства Westermo. Эти девайсы широко используются по всему миру на предприятиях, в энергетическом секторе и так далее.

Специалист Qualys Мандар Джадхав (Mandar Jadhav) пишет, что анализ прошивки устройств Westermo обнаружил жестко закодированные SSH- и HTTPS-сертификаты, а также секретные ключи для них. Это позволяет атакующему в позиции man-in-the-middle (MitM) расшифровать трафик цели. Таким образом можно узнать и учетные данные администратора, а затем использовать их для доступа к устройству и повышения привилегий. Уязвимость получила идентификатор CVE-2017-5816 и была расценена ICS-CERT как критическая.

Также аналитик обнаружил в устройствах жестко закодированные учетные данные для недокументированного пользовательского аккаунта (user:user). Этот баг получил идентификатор CVE-2017-12709 и статус умеренной опасности, так как атакующий сможет получить доступ к устройству, но с ограниченными привилегиями.

Оказалось, что помимо вышеназванных проблем, несколько страниц в админке Westermo фактически не имеют защиты от CSRF-атак, что позволяет атакующему совершить ряд действий, выдав себя за аутентифицированного пользователя. Проблема набрала 8,8 баллов по шкале CVSS и получила идентификатор CVE-2017-12703. На сайте Qualys был опубликован простой proof-of-concept эксплоит для CSRF-уязвимости, который позволяет перезагрузить систему.

Исследователи пишут, что CSRF-баг представляет опасность для маршрутизаторов MRD-305-DIN, MRD-315, MRD-355 и MRD-455 с прошивкой ниже версии 1.7.7.0. Две других уязвимости были устранены с выходом прошивки 1.7.5.0.