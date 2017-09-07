В минувший вторник, 5 сентября 2017 года, полиция сообщила (1, 2, 3) о задержании в Осаке 13-летнего подростка, который рекламировал и продавал мобильный блокировщик на торговой площадке Mercari.

Мобильный локер не шифровал файлы, лишь блокирован экран мобильного девайса, не давая пострадавшему нормально пользоваться устройством. При этом подросток продавал вредоноса почти не скрываясь и просил за копию всего ¥860-1500 (от $7,82 до $13,65). Дело в том, что малварь якобы предназначалась для розыгрышей, а не для настоящих киберпреступлений. Однако закон не видит разницы.

Представители правоохранительных органов обнаружили рекламу на Mercari в ходе рутинной проверки. Теперь полиция сообщает, что подросток активно рекламировал свой «продукт» в социальных сетях, но успел заработать только ¥5000 ($45,5).

Так как нарушителю еще нет 14 лет, он не был арестован, и сейчас им занимаются сотрудники ювенального консультационного центра в Осаке. Зато за покупку «шуточного» вредоноса арестовали четверых покупателей в возрасте от 14 до 19 лет.

Напомню, что еще в 2011 году в Японии были приняты законы, предусматривающие за умышленное создание или распространение малвари штраф в размере ¥500 000 и тюремное заключение на срок до трех лет. За хранение вредоносов предусмотрен штраф в размере ¥300 000 и тюремное заключение на срок до двух лет.