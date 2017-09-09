23-24 сентября 2017 года в Москве, в рамках международной конференции в сфере образовательных технологий EDCRUNCH 2017, пройдет первый в России хакатон, посвященный дополненной и виртуальной реальности в образовании, EdHack AR/VR. Цель хакатона – объединить разработчиков, дизайнеров, продюсеров с экспертами из сферы образования и AR/VR-отрасли для создания образовательных проектов с новыми технологиями.

Хакатон пройдет в офисе Mail.ru Group, расположенном по адресу Ленинградский проспект, 39/79. В большом конференц-зале состоится основная часть мероприятия, тренинги пройдут в кинотеатре, а в большой лаундж-зоне участники смогут отдохнуть и обсудить свои идеи с экспертами.

Участникам состязания предложат побороться в следующих номинациях:

Виртуальная лаборатория. Создай проект, который поможет улучшить процесс обучения в направлениях, где необходимы яркая визуализация, взаимодействие с предметами и безопасность обучающегося.

Корпоративное обучение. Компании, стремящиеся к лидерским позициям на рынке, уделяют особое внимание развитию компетенций сотрудников. Предложи новые подходы, улучшающие результат и скорость их обучения!

Тренинги и коммуникации. Моделирование различных бытовых ситуаций в виртуальном мире открывает фантастические возможности для тренировки собственных навыков и умений. Придумай, как сделать AR и VR новым ключом к личностному росту и саморазвитию.

Прием заявок открыт до 20 сентября 2017 года. Чтобы принять участие в хакатоне и побороться за призы, необходимо зарегистрироваться здесь.

Участвовать могут все, кому интересна сфера VR/AR. Организаторы уверяют, что каждый найдет для себя подходящую функцию или задачу, ведь в IT-проектах тоже заняты не только программисты.

С подробностями проведения мероприятия и правилами хакатона EdHack AR/VR можно ознакомиться на официальном сайте: edhack.ru.