20 сентября 2017 года в Москве состоится конференция по криптовалютным краудсейлам ICO event Moscow. Это своеобразный «спин-офф» Blockchain & Bitcoin Conference, крупнейшей в СНГ сети событий, посвященных блокчейну и криптовалютам. Как стартапу выйти на ICO? Что сделать, чтобы не «заглохнуть» после краудсейла? Как инвестировать в токены? На эти и другие вопросы ответят спикеры ICO event Moscow. Итак, кто выступит на мероприятии?

Кристоф Дэвид: представитель европейского криптосообщества, финансовый директор компании DomRaider. Основываясь на двадцатилетнем опыте управления различными компаниями, спикер раскроет информацию о юридических аспектах приготовлений к ICO в странах Европы. Наглядным примером послужит кейс DomRaider, которая проведет ICO в сентябре 2017 года.

Максим Первунин: управляющий партнер консалтинговой компании TFH Russia, поддержит тему юридических вопросов, связанных с ICO. Он объяснит, как перевести криптовалюту, полученную в результате ICO, в фиатную и не нарушить при этом закон. Доклад основан на опыте сопровождения десятков международных ICO.

Владимир Попов: криптоэнтузиаст, автор двух книг об ICO и более сотни аналитических статей о финтехе в целом. Он расскажет о том, как на ранней стадии определить, ждет ли стартап успех и стоит ли вкладываться в его ICO.

Олег Кудренко: блокчейн-эксперт, ментор бизнес-инкубатора SingularityUKiyvChapter, продолжит рассматривать криптовалютные краудсейлы с точки зрения инвесторов. Спикер расскажет, как компании собирают $35 млн за 30 секунд, и объяснит, почему это возможно. Он проанализирует современный рынок ICO и спрогнозирует его развитие.

Анар Бабаев: блокчейн-энтузиаст, автор ряда книг по рекламе и продвижению, основатель и директор по маркетингу платформы для запуска краудсейлов ICOBox. Он представит доклад об ICO с точки зрения маркетолога и объяснит, как выстроить эффективную кампанию для привлечения максимально возможного внимания инвесторов.

Александр Колохматов: глава казахстанской компании PremaInvest, занимающейся бизнес-консалтингом. Доклад спикера будет посвящен проекту Oris – блокчейн-платформе для проведения прогнозов, социальных опросов и игровых алгоритмов. Александр объяснит, как будет проходить ICO проекта, и расскажет, зачем команда создала сразу два токена.

Это лишь часть спикеров, которые представят свои доклады на ICO event Moscow.

Напоминаем, что событие пройдет 20 сентября 2017 года в технополисе «Москва» по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, 42, корпус 5. Подробности о мероприятии доступны на официальном сайте ICO event Moscow.